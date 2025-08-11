Con camisetas de Boca, los All Blacks vivieron el clásico contra Racing en La Bombonera

Del otro lado, Los Pumas ya están metidos en la semana del debut. En Córdoba, el plantel realizó un entrenamiento abierto ante más de 10.000 personas. “Es una emoción muy grande estar en este estadio y ver la cantidad de gente que vino a la práctica. Tengo muchas ganas de jugar en Córdoba… ponerme la camiseta frente a mi familia y amigos”, dijo Joaquín Oviedo, uno de los seis cordobeses del equipo. El próximo entrenamiento será el martes (cerrado) y el jueves Felipe Contepomi confirmará a los titulares. El viernes, ambos conjuntos se turnarán en el Kempes y el sábado se verán las caras desde las 18.10.