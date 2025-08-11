Con camisetas de Boca, los All Blacks vivieron el clásico contra Racing en La Bombonera

La visita de los All Blacks a la Argentina empezó con un gusto bien futbolero. En la previa del Rugby Championship, varios jugadores del seleccionado de Nueva Zelanda se hicieron un rato para conocer La Bombonera y sentir de cerca el clásico entre Boca y Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
Rieko Ioane fue de los primeros en dejar constancia en redes: una foto del estadio y un mensaje breve sobre lo que sintió: “locura de atmósfera”. También se los vio a Du’Plessis Kirifi, Fletcher Newell, Damian McKenzie, Ollie Norris, Brodie McAlister y Sevu Reece, entre otros, disfrutando el clima del superclásico local y cantando con La 12.
La agenda del seleccionado neozelandés en suelo argentino se reparte entre Buenos Aires y Córdoba. Tras ajustar el reloj y domar el jet lag, el martes comenzarán a trabajar en las instalaciones del San Isidro Club. Se alojan en un hotel céntrico y el jueves por la tarde volarán a Córdoba. Apenas aterricen, el entrenador anunciará el XV en conferencia, y el viernes harán el Captain’s Run en el Mario Alberto Kempes.
Del otro lado, Los Pumas ya están metidos en la semana del debut. En Córdoba, el plantel realizó un entrenamiento abierto ante más de 10.000 personas. “Es una emoción muy grande estar en este estadio y ver la cantidad de gente que vino a la práctica. Tengo muchas ganas de jugar en Córdoba… ponerme la camiseta frente a mi familia y amigos”, dijo Joaquín Oviedo, uno de los seis cordobeses del equipo. El próximo entrenamiento será el martes (cerrado) y el jueves Felipe Contepomi confirmará a los titulares. El viernes, ambos conjuntos se turnarán en el Kempes y el sábado se verán las caras desde las 18.10.
Hay antecedentes que alimentan la expectativa en Córdoba: la última presentación de Los Pumas allí fue en 2014 (derrota 21-19 ante Escocia). Nueva Zelanda visitó la ciudad dos veces: en 1976, ante un combinado del Interior, y en 1985, frente a Los Dogos.
Lo que viene
Rugby Championship 2025 (Argentina vs. Nueva Zelanda)
- Sábado 16 de agosto, 18.10 — Mario A. Kempes (Córdoba).
- Sábado 23 de agosto, 18.10 — José Amalfitani (CABA).
Fixture de Los Pumas
- Australia vs. Argentina — Sábado 6 de septiembre, 1.30 (Queensland Country Bank Stadium, Queensland).
- Australia vs. Argentina — Sábado 13 de septiembre, 1.00 (Allianz Stadium, Sídney).
- Sudáfrica vs. Argentina — Sábado 27 de septiembre, 12.10 (Hollywoodbets Kings Park, Durban).
- Argentina vs. Sudáfrica — Sábado 4 de octubre, 10.00 (Twickenham, Inglaterra).
Los All Blacks ya palparon la Bombonera. Ahora, a escena: Córdoba espera.