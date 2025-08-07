El perro que casi lo deja sin debut: la insólita odisea de un All Black antes de viajar a Argentina

La alegría por haber sido convocado a último momento para integrar el plantel de los All Blacks que viajará a la Argentina estuvo a punto de transformarse en un dolor de cabeza para Leroy Carter. Y todo por culpa de su perro, que eligió el peor momento para morder su pasaporte.
Carter, que viene de disputar los Juegos Olímpicos de París con el equipo de rugby seven de Nueva Zelanda, recibió esta semana el llamado de Scott Robertson, head coach del seleccionado, para ocupar el lugar del lesionado Caleb Clarke. Entusiasmado por la noticia, el back de 26 años sacó una foto de su pasaporte, se la mandó al mánager y lo dejó sobre su mesa de luz. Lo que no imaginó fue que su perro, aprovechando que su pareja se había ido al gimnasio, iba a hacer estragos.
“Saltó a la cama y se comió el pasaporte… y mis alineadores dentales también”, relató entre risas Carter en una entrevista con medios neozelandeses. “Ayer fue un lío, traté de conseguir uno de emergencia y por suerte creo que ya se solucionó”, agregó, con alivio.
Finalmente, el jugador de los Chiefs podrá recoger su nuevo documento y viajar este viernes con el resto del plantel a Córdoba, donde el próximo 16 de agosto los All Blacks enfrentarán a Los Pumas por la primera fecha del Rugby Championship.
Una anécdota insólita para el debut de Carter en el rugby XV con la camiseta negra. Y una historia más para sumar a la larga lista de imprevistos que solo el deporte pueden regalar.