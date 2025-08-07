El perro que casi lo deja sin debut: la insólita odisea de un All Black antes de viajar a Argentina

Carter, que viene de disputar los Juegos Olímpicos de París con el equipo de rugby seven de Nueva Zelanda, recibió esta semana el llamado de Scott Robertson, head coach del seleccionado, para ocupar el lugar del lesionado Caleb Clarke. Entusiasmado por la noticia, el back de 26 años sacó una foto de su pasaporte, se la mandó al mánager y lo dejó sobre su mesa de luz. Lo que no imaginó fue que su perro, aprovechando que su pareja se había ido al gimnasio, iba a hacer estragos.