Quién es la modelo y empresaria que estaría iniciando un romance con Martín Menem

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y figura clave en el entorno de Javier Milei, quedó en el centro de los rumores tras trascender que estaría iniciando un romance con la modelo y empresaria Ivana Figueiras, expareja de Sebastián Ortega.

Hace 2 Hs

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, volvió a ser tendencia en las últimas horas, pero no por su labor legislativa. Según reveló Jorge Rial en el programa Revueltos, el dirigente riojano —uno de los hombres de confianza del presidente Javier Milei— estaría iniciando una relación sentimental con la modelo y empresaria Ivana Figueiras, expareja de Sebastián Ortega.

La información surgió en el ciclo de streaming Carnaval, que Rial conduce junto a Viviana Canosa. Allí, el periodista deslizó: “A las minas en el Congreso les gusta, tiene mucha facha”. Acto seguido, aseguró que Menem y Figueiras “se conocieron, se gustaron y están conociéndose, vamos a decirlo de alguna manera”.

Perfil bajo y lejos del escándalo

Viviana Canosa sumó su opinión sobre el vínculo: “Cómo le gusta al político vincularse con la gente de la farándula”. Además, destacó que Figueiras “tiene un perfil bajísimo, no es de esas modelos que salen en todas las tapas de revistas”.

Ivana Figueiras, hija de un importante empresario, lleva años vinculada al mundo de la moda y la gestión empresarial. Aunque mantiene un bajo perfil mediático, su vida personal fue tema de interés cuando mantuvo una relación con Sebastián Ortega.

Un guiño en redes sociales

En medio de los rumores, Figueiras compartió en Instagram una historia en la que se la ve rodeada de niños que, entre risas, le preguntan si alguna vez fue novia del cantante Sebastián Yatra. La modelo acompañó el video con una frase irónica: “Por si me quieren inventar un novio más”.

Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió públicamente el romance, pero el comentario de Rial encendió la curiosidad y sumó un nuevo capítulo al vínculo siempre cercano entre la política y el mundo del espectáculo.

