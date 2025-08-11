Quién es la modelo y empresaria que estaría iniciando un romance con Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, volvió a ser tendencia en las últimas horas, pero no por su labor legislativa. Según reveló Jorge Rial en el programa Revueltos, el dirigente riojano —uno de los hombres de confianza del presidente Javier Milei— estaría iniciando una relación sentimental con la modelo y empresaria Ivana Figueiras, expareja de Sebastián Ortega.