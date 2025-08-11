Comienza una semana completa de paro en la UNT

Durante toda la semana se llevará a cabo en universidades públicas de todo el país un paro total de actividades, que en la provincia repercutirá en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Las 57 casas de estudios nacionales nucleadas en la Conadu Histórica insistirán en sus reclamos entre hoy y el sábado, sin actividades, con algunas clases públicas y con acciones de lucha. Además, en estas primeras 24 horas habrá una medida de fuerza de personal no docente, por lo que las puertas de las instituciones se mantendrán cerradas.