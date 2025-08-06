La UNT se suma al paro total convocado a nivel nacional para la semana próxima

El lema de la medida es “basta de salarios de pobreza; aumento del presupuesto educativo; en defensa de la universidad pública”. Además, en sus redes sociales, la Conadu expresó: “confluimos con los reclamos del conjunto de la clase trabajadora ante los ataques del gobierno de (Javier) Milei; para frenar esta política de ajuste, hambre, destrucción de lo público y entrega de la soberanía”.