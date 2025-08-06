 La UNT se suma al paro total convocado a nivel nacional para la semana próxima
La UNT se suma al paro total convocado a nivel nacional para la semana próxima

El lema de la medida es “basta de salarios de pobreza; aumento del presupuesto educativo; en defensa de la universidad pública”.

Hace 1 Hs

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) adhiere al paro total de actividades que anunció la Conadu Histórica para la semana próxima. Las 57 casas de estudios nacionales nucleadas insistirán en sus reclamos desde el 11 al 16 de agosto: sin actividades, con algunas clases públicas y con acciones de lucha.

El lema de la medida es “basta de salarios de pobreza; aumento del presupuesto educativo; en defensa de la universidad pública”. Además, en sus redes sociales, la Conadu expresó: “confluimos con los reclamos del conjunto de la clase trabajadora ante los ataques del gobierno de (Javier) Milei; para frenar esta política de ajuste, hambre, destrucción de lo público y entrega de la soberanía”.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) acompañó en la plaza Independencia la protesta de investigadores del Conicet, que se encuentran de paro por 48 horas por presupuesto y salarios.

