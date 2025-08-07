Paro universitario en Tucumán: "El Gobierno 'expulsa' a los docentes y a los estudiantes", advierte Adiunt

La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, dio este jueves detalles sobre la semana de paro que comenzará el lunes 11 de agosto en todas las universidades del país, convocada por la Conadu histórica. "El reclamo es por nuestros salarios, por el presupuesto y en defensa de la universidad pública", destacó en LA GACETA, quien explicó que la medida afectará tanto a las clases como a las actividades en las facultades.
El paro será total entre el lunes y el sábado, con el primer día de la semana marcado por un paro de 24 horas del personal no docente, lo que cerrará las universidades. A partir del martes, las acciones se intensificarán con actividades como volantes en la Quinta Agronómica y clases públicas en la plaza Independencia. Además, el miércoles, se realizará una "radioabierta" para visibilizar otras luchas, como la de los jubilados y los sectores afectados por los recortes en discapacidad.
Rodríguez también se refirió a la crítica situación salarial de los docentes universitarios, lo que obliga a muchos a recurrir a múltiples empleos para sobrevivir. "La situación es alarmante, los docentes estamos cobrando salarios de pobreza", señaló.
El paro responde a un reclamo por la paritaria salarial, ya que el gobierno ha impuesto aumentos "miserables", según Rodríguez, que no alcanzan ni para cubrir la pérdida del poder adquisitivo. La secretaria general afirmó que el gobierno está llevando adelante una política que pone en riesgo la educación pública y que las universidades podrían enfrentar un vaciamiento si la situación continúa.
"La universidad pública está en peligro", cerró.