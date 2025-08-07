Paro universitario en Tucumán: "El Gobierno 'expulsa' a los docentes y a los estudiantes", advierte Adiunt

El paro será total entre el lunes y el sábado, con el primer día de la semana marcado por un paro de 24 horas del personal no docente, lo que cerrará las universidades. A partir del martes, las acciones se intensificarán con actividades como volantes en la Quinta Agronómica y clases públicas en la plaza Independencia. Además, el miércoles, se realizará una "radioabierta" para visibilizar otras luchas, como la de los jubilados y los sectores afectados por los recortes en discapacidad.