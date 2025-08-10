 A kilómetros de casa: los “Cirujas del Valle” que cruzan la Patagonia para abrazar a San Martín
Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

A kilómetros de casa: los “Cirujas del Valle” que cruzan la Patagonia para abrazar a San Martín

Leopoldo Pedraza, con su hijo Santino, y la filial de Río Negro y Neuquén se juntan con Francisco Condori, impulsor de la futura “Cirujas de Madryn-Viedma”.

Foto de María Sofía Lucena/ENVIADA ESPECIAL PARA LA GACETA.
Maria Sofia Lucena
Por Maria Sofia Lucena Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas BrasilPerúRío NegroPrimera NacionalClub Atlético Rosario CentralPuerto MadrynWhatsAppPatagonia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
1

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

Sexualmente hablando: mujeres célibes
2

Sexualmente hablando: mujeres célibes

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso
3

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central
4

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central
5

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: Fue una vergüenza
6

Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: "Fue una vergüenza"

Más Noticias
Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: Fue una vergüenza

Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: "Fue una vergüenza"

En su visita a Tucumán, Chiqui Tapia posó con la nueva camiseta alternativa de San Martín

En su visita a Tucumán, "Chiqui" Tapia posó con la nueva camiseta alternativa de San Martín

La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: Tucumán no es Rosario y eso les molestó

La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: "Tucumán no es Rosario y eso les molestó"

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

¿Cómo fue el regreso de los hinchas visitantes a Tucumán?

¿Cómo fue el regreso de los hinchas visitantes a Tucumán?

Hernán Zuliani vuelve a Puerto Madryn, con la cabeza en San Martín de Tucumán

Hernán Zuliani vuelve a Puerto Madryn, con la cabeza en San Martín de Tucumán

Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Comentarios