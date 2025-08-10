Atlético Tucumán homenajeó a Di María en la previa al partido frente a Rosario Central

Antes del partido entre Atlético y Rosario Central, el estadio José Fierro se llenó de emoción para reconocer a Ángel Di María, el futbolista que conquistó el mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.
Con una placa entregada por directivos del club, Di María recibió un homenaje por su trayectoria y, especialmente, por su gran actuación en el Mundial que le dio a Argentina su tercer título. Fue un momento para celebrar su aporte clave y la alegría que le regaló a todo el país.
El reconocimiento fue entregado por Roberto Daruis, Luis Fernández y Silvio Nava, quienes expresaron la admiración por uno de los referentes más importantes del fútbol argentino.