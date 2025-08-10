Un telescopio de la NASA fotografió el misterioso objeto que viene camino a la Tierra

Con unos 7.000 millones de años, sería el cometa más antiguo jamás observado - incluso más viejo que el Sol. El astrónomo Matthew Hopkins presentó este hallazgo en julio. Su edad extrema indica un largo viaje por el espacio interestelar. Descubierto el 1° de julio por ATLAS en Chile, el cometa proviene de la constelación de Sagitario. Será visible hasta septiembre, luego se ocultará tras el Sol. Se espera que reaparezca en diciembre, permitiendo nuevos estudios.