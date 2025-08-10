Un telescopio de la NASA fotografió el misterioso objeto que viene camino a la Tierra

El telescopio espacial Hubble ha captado la imagen más detallada hasta ahora del cometa 3I/Atlas, el tercer objeto interestelar descubierto en nuestro sistema solar. Este visitante fue detectado por primera vez el 1 de julio, marcando un hito en la astronomía moderna.
Las fotografías fueron tomadas por el Hubble el 21 de julio, cuando el cometa se encontraba a 365 millones de kilómetros de la Tierra. La NASA ha publicado recientemente estas imágenes, revelando detalles sin precedentes del cuerpo celeste. Además, el Hubble logró registrar una columna de polvo expulsada desde el lado del cometa iluminado por el Sol.
¿Qué logró capturar el telescopio espacial Hubble?
Los datos revelan que este visitante interestelar pierde polvo de manera similar a los cometas de nuestro sistema solar, aunque su origen se encuentra más allá de la Vía Láctea. Con una velocidad aproximada de 210.000 kilómetros por hora, es el objeto más rápido jamás registrado en nuestro sistema solar. Esta velocidad sugiere que ha vagado por el espacio interestelar durante miles de millones de años.
El comportamiento del cometa, al desprender material como los cometas locales, plantea interrogantes sobre su formación en otro sistema estelar. Su extrema rapidez y trayectoria confirman su naturaleza interestelar, diferenciándolo de los objetos nacidos en nuestro vecindario cósmico. Estos hallazgos refuerzan la idea de que procesos similares a los de nuestro sistema solar podrían ocurrir en otras regiones del universo.
Sobre el telescopio Hubble y lo que logró capturar
El Hubble determinó que el núcleo del cometa 3I/Atlas mide entre 320 metros y 5,6 km de diámetro, según la ESA. Su pequeño tamaño sugiere un origen interestelar. Estos datos revelan diferencias clave con los cometas de nuestro sistema solar.
Con unos 7.000 millones de años, sería el cometa más antiguo jamás observado - incluso más viejo que el Sol. El astrónomo Matthew Hopkins presentó este hallazgo en julio. Su edad extrema indica un largo viaje por el espacio interestelar. Descubierto el 1° de julio por ATLAS en Chile, el cometa proviene de la constelación de Sagitario. Será visible hasta septiembre, luego se ocultará tras el Sol. Se espera que reaparezca en diciembre, permitiendo nuevos estudios.