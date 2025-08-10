 Un telescopio de la NASA fotografió el misterioso objeto que viene camino a la Tierra
Secciones
SociedadActualidad

Un telescopio de la NASA fotografió el misterioso objeto que viene camino a la Tierra

Las fotografías fueron tomadas por el Hubble el 21 de julio, cuando el cometa se encontraba a 365 millones de kilómetros de la Tierra.

Hace 3 Hs

El telescopio espacial Hubble ha captado la imagen más detallada hasta ahora del cometa 3I/Atlas, el tercer objeto interestelar descubierto en nuestro sistema solar. Este visitante fue detectado por primera vez el 1 de julio, marcando un hito en la astronomía moderna.  

Baja importante para la NASA: tras nueve meses varado en el espacio, "Butch" Wilmore anunció su retiro

Baja importante para la NASA: tras nueve meses varado en el espacio, Butch Wilmore anunció su retiro

Las fotografías fueron tomadas por el Hubble el 21 de julio, cuando el cometa se encontraba a 365 millones de kilómetros de la Tierra. La NASA ha publicado recientemente estas imágenes, revelando detalles sin precedentes del cuerpo celeste. Además, el Hubble logró registrar una columna de polvo expulsada desde el lado del cometa iluminado por el Sol. 

¿Qué logró capturar el telescopio espacial Hubble?

Los datos revelan que este visitante interestelar pierde polvo de manera similar a los cometas de nuestro sistema solar, aunque su origen se encuentra más allá de la Vía Láctea. Con una velocidad aproximada de 210.000 kilómetros por hora, es el objeto más rápido jamás registrado en nuestro sistema solar. Esta velocidad sugiere que ha vagado por el espacio interestelar durante miles de millones de años.

El comportamiento del cometa, al desprender material como los cometas locales, plantea interrogantes sobre su formación en otro sistema estelar. Su extrema rapidez y trayectoria confirman su naturaleza interestelar, diferenciándolo de los objetos nacidos en nuestro vecindario cósmico. Estos hallazgos refuerzan la idea de que procesos similares a los de nuestro sistema solar podrían ocurrir en otras regiones del universo.

Sobre el telescopio Hubble y lo que logró capturar

El Hubble determinó que el núcleo del cometa 3I/Atlas mide entre 320 metros y 5,6 km de diámetro, según la ESA. Su pequeño tamaño sugiere un origen interestelar. Estos datos revelan diferencias clave con los cometas de nuestro sistema solar.

Con unos 7.000 millones de años, sería el cometa más antiguo jamás observado - incluso más viejo que el Sol. El astrónomo Matthew Hopkins presentó este hallazgo en julio. Su edad extrema indica un largo viaje por el espacio interestelar. Descubierto el 1° de julio por ATLAS en Chile, el cometa proviene de la constelación de Sagitario. Será visible hasta septiembre, luego se ocultará tras el Sol. Se espera que reaparezca en diciembre, permitiendo nuevos estudios.

Temas la NASA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Ver los confines del tiempo?: hasta dónde puede observar el telescopio espacial más poderoso

¿Ver los confines del tiempo?: hasta dónde puede observar el telescopio espacial más poderoso

Alineación planetaria y lluvia de meteoros en agosto: cuándo y cómo ver el fenómeno

Alineación planetaria y lluvia de meteoros en agosto: cuándo y cómo ver el fenómeno

Lo más popular
La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
1

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

Sexualmente hablando: mujeres célibes
2

Sexualmente hablando: mujeres célibes

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso
3

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”
4

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”

De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro
5

De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central
6

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Más Noticias
Domingo soleado pero vuelve el frío: así estará el clima esta semana en Argentina

Domingo soleado pero vuelve el frío: así estará el clima esta semana en Argentina

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Cómo conectarte a una red WiFi desde tu celular sin saber la contraseña

Cómo conectarte a una red WiFi desde tu celular sin saber la contraseña

Comentarios