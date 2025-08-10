 El Monumental José Fierro se rindió ante los pies de Ángel Di María
El Monumental José Fierro se rindió ante los pies de Ángel Di María

Cuando fue reemplazado, "Fideo" se llevó los aplausos de los hinchas del "Decano".

DIEGO ARÁOZ/LA GACETA
Hace 28 Min

Pese a ser anulado por la defensa de Atlético y mostrar sólo algunos destellos de su calidad, Ángel Di María se llevó la ovación de los fanáticos tucumanos.

DIEGO ARÁOZ/LA GACETA

 A los 84’, cuando fue reemplazado por Matías Duarte, los hinchas del “Decano” se pusieron de pie para aplaudir al “Fideo” y agradecerle por la obtención del campeonato del mundo en Qatar 2022. 

DIEGO ARÁOZ/LA GACETA

Durante el partido, generó pocas ocasiones de peligro: su aporte ofensivo se redujo a un centro cerrado desde la esquina de calles Bolivia y Laprida y a un remate potente desde afuera del área. 

Sin embargo, no logró conectarse con sus compañeros de ataque y le costó asociarse con Ignacio Malcorra y Alejo Véliz. “Nos está costando. Hicimos un buen partido y nos llevamos un punto importante, seguimos sumando”, dijo “Fideo” tras el partido.

DIEGO ARÁOZ/LA GACETA
