El Monumental José Fierro se rindió ante los pies de Ángel Di María

Pese a ser anulado por la defensa de Atlético y mostrar sólo algunos destellos de su calidad, Ángel Di María se llevó la ovación de los fanáticos tucumanos.
A los 84’, cuando fue reemplazado por Matías Duarte, los hinchas del “Decano” se pusieron de pie para aplaudir al “Fideo” y agradecerle por la obtención del campeonato del mundo en Qatar 2022.
Durante el partido, generó pocas ocasiones de peligro: su aporte ofensivo se redujo a un centro cerrado desde la esquina de calles Bolivia y Laprida y a un remate potente desde afuera del área.
Sin embargo, no logró conectarse con sus compañeros de ataque y le costó asociarse con Ignacio Malcorra y Alejo Véliz. “Nos está costando. Hicimos un buen partido y nos llevamos un punto importante, seguimos sumando”, dijo “Fideo” tras el partido.