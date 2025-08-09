Di María, tras el empate con Atlético Tucumán: “El fútbol argentino es así, pero nos llevamos un punto importante”

Tras el empate 0-0 entre Rosario Central y Atlético Tucumán, en el estadio Monumental José Fierro, Ángel Di María analizó el desarrollo del partido y el presente del equipo.
“El fútbol argentino es así, trabado, pero nos llevamos un punto que para nosotros es importante”, señaló el capitán canalla. “Hoy queríamos sumar de a tres, pero un punto también vale”, agregó.
El delantero reconoció que el equipo todavía está en proceso de adaptación: “Nos falta seguir conociéndonos, es normal. Hay que seguir por este camino. Nos cuesta a nosotros, a ellos, a todos los equipos de la liga argentina”.
En cuanto a su estado físico, llevó tranquilidad a los hinchas: “Estoy bien, tuve un calambre, pero estoy bien”.