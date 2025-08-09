 Pese a ser más, Atlético Tucumán no logró marcar y empató sin goles con Rosario Central
Pese a ser más, Atlético Tucumán no logró marcar y empató sin goles con Rosario Central

Al "Decano" le anularon un gol a los 15 minutos del primer tiempo.

09 Agosto 2025
22:42 hs

Fin del partido

22:32 hs

Cambio en Rosario Central: Di María se fue aplaudido por todo el estadio

22:31 hs

Avisó Atlético Tucumán

Broun salvó un disparo de Laméndola.

22:26 hs

Rosario Central estuvo cerca del gol

22:24 hs

Cambio en el "Decano"

Sale Lautaro Godoy, entra Mateo Coronel.

22:18 hs

Cambios en el Decano

Ingresaron Cabrera y Nicola por Díaz y Galván.

22:15 hs

Central se despierta

Tras un error de la defensa del Decano, Véliz habilitó a Campaz: el remate del colombiano pasó cerca del palo.


22:03 hs

Primer cambio en el "Canalla"

21:54 hs

Arranca el segundo tiempo

21:37 hs

¿Estuvo bien anulado el gol de Leandro Díaz?

21:37 hs

Fin del primer tiempo

21:33 hs

Tarjeta amarilla para Agustín Sández

Rosario Central tiene 2 jugadores amonestados.

21:30 hs

Otra vez un jugador "Canalla" salva en la línea a su equipo

Atlético Tucumán, cada vez más cerca del primero

21:23 hs

Tarjeta amarilla para Leandro Díaz

21:19 hs

El arquero "Canalla" ataja un disparo de Leandro Díaz

21:12 hs

El "Decano" está muy cerca del primero

Véliz llegó a despejar la pelota en la línea con lo justo en un corner. 

21:10 hs

Amonestado Facundo Mallo

21:01 hs

Gol anulado

Leandro Díaz marcó para el Decano, pero le anularon el gol por una supuesta falta. 

20:58 hs

No se sacan ventaja: el partido sigue igualado sin goles

20:47 hs

Arrancó el partido

20:16 hs

El equipo de Atlético Tucumán

20:12 hs

Los 11 titulares de Rosario Central

20:08 hs

Entrada de hinchas visitantes de Rosario Central. Algunos disturbios por la presencia de un hincha de San Martin de Tucumán y en el control policial

20:06 hs

Los jugadores de Atlético Tucumán, al llegar al estadio

20:01 hs

Hinchada visitante en Tucumán

Lo que tenés que saber

Desde las 20.45, el "Decano" enfrentará al "Canalla" por la fecha 4 del torneo Clausura. El partido será transmitido por TNT. Atlético llega de perder frente a Riestra y tiene cuatro puntos; Central, en tanto, empató sin goles frente a San Martín de San Juan en el Gigante de Arroyito.

Comentarios