Los shows más esperados de este semestre en Chile: desde Shakira y Dua Lipa a Oasis y Silvio Rodríguez

El año cierra con un hito para la música chilena. El 20 de noviembre, Macha y el Bloque Depresivo llevarán sus boleros y canciones románticas al Estadio Nacional. Un evento que corona la popularidad del grupo, que se ha hecho un nombre sin promociones ni entrevistas. Las entradas, a precio popular, se están agotando y están disponibles en el sistema Ticketpro.