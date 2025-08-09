Los shows más esperados de este semestre en Chile: desde Shakira y Dua Lipa a Oasis y Silvio Rodríguez

El segundo semestre del año en Chile promete ser un banquete musical para los amantes de todos los géneros, con una cartelera de conciertos que abarcan desde el pop global hasta el rock legendario y la trova más sentida. Los escenarios chilenos se preparan para recibir a artistas de talla mundial, consolidando al país como un punto neurálgico en las giras internacionales.
Desde el pop vibrante de Dua Lipa, que ya ha agotado localidades y sumado nuevas fechas, hasta el anhelado regreso de la icónica banda británica Oasis y la poesía musical de Silvio Rodríguez, la oferta es tan variada como atractiva. Se vienen meses repletos de experiencias musicales inolvidables, donde cada show se perfila como un hito para sus miles de seguidores.
Los shows más esperados de este semestre en Chile: desde Dua Lipa a Oasis y Silvio Rodríguez
Illapu Sinfónico - 27 de julio
Un abrazo del charango y la quena con el violín y el cello, es el que propone Illapu en su show sinfónico. El conjunto que popularizó la música andina a nivel masivo, tocará junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ). El encuentro será el 27 de julio en Movistar Arena. Entradas en Puntoticket.
Kidd Voodoo - entre el 22 y el 30 de julio.
Kidd Voodoo, es el nombre del momento en la música popular chilena; su rápido ascenso le valió llegar a eventos como el Festival de Viña, Lollapalooza y hasta tuvo una aparición en la gira acústica de Los Bunkers. El “sátiro” confirmó su popularidad al agotar siete fechas en el Movistar Arena, entre el 22 y el 30 de julio.
Carmen Ruiz - 31 de julio
La artista mexicana se ha hecho un nombre en Chile, primero como música de apoyo en el MTV Unplugged de Los Bunkers y la gira acústica. En paralelo se ha presentado como solista y además es la mujer al frente de Yeni Tabasco & the Jalapeños. Se alista su primer show en solitario el 31 de julio, en Sala Master. Las entradas están disponibles en el sistema Portal Tickets.
Green Day - 30 de agosto
Los íconos del punk rock vuelven a Chile el 30 de agosto, para presentarse en el Parque Estadio Nacional, un lugar cada vez más instalado como sitio de conciertos. En esta ocasión llegan con su nuevo disco Savior, y una revisión de sus éxitos, a 31 años de su clásico disco, Dookie. Entradas en el sistema Ticketmaster.
Katy Perry - 6 de septiembre
La estrella del pop vuelve al país con su Lifetimes Tour, para presentarse el próximo 6 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Un momento para apreciar el generoso despliegue escénico de su espectáculo. Las entradas están disponibles en el sistema Ticketmaster.
Lionel Richie - 7 de septiembre
La leyenda de la música popular, llega al país el 7 de septiembre con el espectáculo Say Hello to the Hits, en que repasa lo mejor de su carrera. Además, se trata de un show que marca un hito: será el primero que recibirá el Claro Arena, el flamante nuevo estadio del Club Universidad Católica, que entra de lleno al circuito de los conciertos. Entradas en Puntoticket.
Sex Pistols & Frank Carter - 9 de septiembre
Los Sex Pistols, íconos del punk, vuelven al país, esta vez con su nuevo cantante, Frank Carter. Pero sí estarán los músicos clásicos, Steve Jones, Glen Matlock y Paul Cook. El show, está agendado para el 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Las entradas están disponibles en Puntoticket.
Ca7riel & Paco Amoroso - 14 de septiembre
Son los nombres del momento en la música latina. Desde su sesión en Tiny Desk, los argentinos se han vuelto un fenómeno que ha llegado hasta los lates de Estados Unidos y esta temporada tuvieron un debut arrasador en Lollapalooza Chile. Vuelven para su show propio el próximo 14 de septiembre en el Movistar Arena. Entradas agotadas.
Silvio Rodríguez - entre el 29 de septiembre y el 1, 5 y 6 de octubre
Si hay un cantautor popular en Chile, es el cubano Silvio Rodríguez. Lo demuestra el interés que despertaron sus cuatro fechas en el país, entre el 29 de septiembre y el 1, 5 y 6 de octubre en el Movistar Arena. Las entradas ya están agotadas.
Kendrick Lamar - 7 de octubre
El rapero, uno de los nombres más destacados de su generación, vuelve a Chile el 7 de octubre, tras su buena presentación en el Lollapalooza Chile 2019. Además, tendrá de invitados a Ca7triel y Paco Amoroso, por lo que es una buena chance de volver a verlos en el país. Entradas en el sistema Ticketmaster.
Mr. Bungle - 7 de octubre
El recinto de la ciudad jardín recibirá a uno de los proyectos más populares de Mike Patton, junto a Trey Spruance y Trevor Dunn. Un show de rock a altos decibeles que está agendado para el 7 de octubre, y repetirá en el Movistar Arena, el 8 del mismo mes. Entradas en Ticketmaster.
Lucybell - 10 de octubre
Lucybell, uno de los nombres capitales en el rock chileno de los últimos 30 años, se despide de los escenarios. La gira final, Ecos Tour, tendrá su última estación en el Movistar Arena, el próximo 10 de octubre. El día anterior, celebrarán en el mismo lugar, los 30 años de Peces, el disco debut. Solo quedan entradas para este, en Puntoticket.
The Magic Numbers - 9 de octubre
El grupo británico que se hizo un nombre en la escena indie, vuelve a Chile el 9 de octubre tras haber participado en el Fauna Primavera. Esta vez con un show propio, en que celebrarán los 20 años de su disco debut homónimo, en el Club Chocolate. Entradas en el sistema Puntoticket.
Guns ‘N’ Roses - 14 de octubre
A tres años de su show en el Estadio nacional, vuelve el legendario grupo, con los históricos Axl Rose, Duff McKagan y Slash. Un show, agendado para el 14 de octubre, en que repasarán lo mejor de su repertorio, esta vez en el Parque Estadio Nacional. Solo quedan tickets de cancha general en Puntoticket.
Rod Stewart - 19 de octubre
El legendario cantante trae su gira One Last Time, en que se despide de los grandes escenarios. Su historia con el país se remonta desde que inauguró los megaconciertos en el país. Esta vez brillará con uno de los primeros shows en el Claro Arena, el 19 de octubre. Quedan entradas en el sistema Puntoticket.
Imagine Dragons - 21 de octubre
La banda que ha hecho historia como una de las más populares entre el público joven, regresa a Chile el 21 de octubre con una presentación en el marco de su Loom World Tour, en apoyo de su reciente disco del mismo título. Las entradas están disponibles en el sistema Ticketmaster.
Los Bunkers - 7 y 8 de noviembre
El grupo chileno corona su Gira Acústica, en que ha extendido el repertorio de su MTV Unplugged. Un tour concentrado en teatros que ha tenido residencias en Santiago y Concepción. Presentarán shows de carácter más masivo en el Movistar Arena, el próximo 7 y 8 de noviembre. Entradas en el sistema Puntoticket.
Joe Vasconcellos - 9 de noviembre
Joe Vasconcellos, celebra el próximo 9 de noviembre los 30 años de Toque, el disco fundamental que le dio el paso a la masividad, gracias a temas como Mágico o Las seis. Un show que tendrá algunas sorpresas respecto a lo que ha ido mostrando en vivo. Las entradas están disponibles en el sistema Puntoticket.
Molchat Doma - l11 de noviembre
El trío de Bielorrusia afirma su vínculo con el país, con una nueva visita, en el marco de la gira de apoyo de su nuevo disco, Belaya Polosa. La fanaticada local volverá a encontrarse con el post punk oscuro el próximo 11 de noviembre en el Centro de eventos Basel. Entradas en el sistema Puntoticket.
Dua Lipa - 11 y 12 de noviembre
La estrella del pop, vuelve a Chile con dos shows en el coliseo de Ñuñoa, agendados para el 11 y 12 de noviembre. Un salto, comparando su última vez, en el Bicentenario de La Florida. La británica-albanesa, presenta su más reciente disco, Radical Optimism, junto a lo mejor de su discografía. Entradas disponibles en el sistema Puntoticket.
Morrissey - 16 de noviembre
Artista de culto en el país, Morrissey vuelve al país, para presentarse en el Movistar Arena el 16 de noviembre. Un show que estará cargado al repertorio clásico de sus años como solista, pero en su actual gira ha incorporado algunas canciones menos evidentes de sus días en The Smiths. Las entradas están disponibles en el sistema Puntoticket.
Oasis - 19 de noviembre
El sabor británico del mes de noviembre tendrá a su plato más fuerte con Oasis. La banda de los hermanos Gallagher están en plena gira de regreso, tocando un repertorio concentrado en los años ‘90. Por ello, agotaron los tickets para su único show en el país, agendado para el 19 de noviembre en el Estadio Nacional.
Shakira - 22 de noviembre
A menos de un año desde sus presentaciones en marzo pasado, la colombiana vuelve al país el próximo 22 de noviembre, esta vez en el coliseo del Estadio Nacional. Una nueva oportunidad para apreciar un espectáculo ambicioso y de una contundente puesta en escena, que puede estar entre lo mejor de la temporada. Entradas en los sistemas Tempo y Puntoticket.
Toto+ Christopher Cross - 11 de diciembre
Clásicos del cancionero FM, orientado al público adulto, es uno de los buenos shows que tendrá la temporada de conciertos. Los Toto, con Steve Lukather y Joseph William a la cabeza, más Christopher Cross, como invitado especial, se presentarán en el Claro Arena el próximo 11 de diciembre. Entradas en el sistema Puntoticket.
Macha y el Bloque Depresivo - 20 de noviembre
El año cierra con un hito para la música chilena. El 20 de noviembre, Macha y el Bloque Depresivo llevarán sus boleros y canciones románticas al Estadio Nacional. Un evento que corona la popularidad del grupo, que se ha hecho un nombre sin promociones ni entrevistas. Las entradas, a precio popular, se están agotando y están disponibles en el sistema Ticketpro.