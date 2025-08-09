Un Milei distinto se calzó la ropa de Presidente y armó un discurso didáctico, pero también electoral

La descripción así expresada, con el uso de una palabra bien contundente como “genocidio”, puede ser mucho más ofensiva que un insulto soez porque es algo quirúrgico aplicado a los hechos y dirigida contra todo aquello que propugnan los legisladores que, por jugarle en contra, defienden el modelo de distribución sin tener con qué. En todo caso, la pulseada no está agotada porque ahora le tocará el Senado ratificar lo aprobado o a los diputados tratar la semana próxima los dos proyectos de reparto de fondos a las provincias que presentaron los gobernadores, que ya tienen media sanción de la Cámara Alta. Los dichos presidenciales también apuntaron a marcar la cancha en todo lo demás que viene, ya que el Congreso se deberá pronunciar también por los vetos al ajuste jubilatorio, a la moratoria previsional y a los fondos para discapacidad, aunque si lo que fue rechazado por una Cámara es ratificado por la otra, ya no le queda mucho más por hacer.