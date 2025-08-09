Quién ganó el rating del viernes y cómo le fue a la cadena nacional de Milei

Mejor rating del viernes por la noche: ¿La Voz, Un día perdido o Buenas noches familia?

Luego de que el viernes pasado Telefé se diera con números fallidos, para esta semana decidió cambiar la estrategia. Y por “estrategia” hacemos referencia a su programación. La semana anterior, Buenas noches familia, el programa de Guido Kaczka, había logrado el primer puesto en el horario de las 21.30. Pero La Voz no estaba emitiéndose en dicho horario, razón por la cual Telefé decidió adelantar la emisión del reality de música para competir con Kaczka.