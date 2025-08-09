 Quién ganó el rating del viernes y cómo le fue a la cadena nacional de Milei
Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Quién ganó el rating del viernes y cómo le fue a la cadena nacional de Milei

El equipo que preparó la cadena nacional no tuvo en cuenta el calendario de audiencias de los días viernes.

Occhiato, Kaczka y Pergollini siguen liderando el podio de rating de cada noche.
Hace 5 Hs


El viernes la televisión argentina estuvo condicionada por la cadena nacional. En horario del prime time, el presidente Javier Milei eligió dar su discurso en relación a las medidas que decidió vetar. Aunque el rating total fue bueno, según analizaron especialistas, el equipo de comunicación presidencial cometió un error al momento de programar la séptima cadena que dió el presidente libertario desde que inició su mandato.

El rating de la tarde: cómo le fue a “Pampita” en la conducción de "Los ocho escalones"

El rating de la tarde: cómo le fue a “Pampita” en la conducción de Los ocho escalones

Los números de rating que marcó Milei pudieron haber sido mejores si su equipo de comunicación hubiera tenido en cuenta un dato particular. La baja no se debe al descontento generalizado que produjeron las medidas del oficialismo, sino a que los viernes, por lo general, hay muchas menos televisiones encendidas y sintonizadas.

La cadena nacional transmitió un video grabado del presidente Javier Mieli a partir de las 21. En promedio, sumando todos los canales en los cuales se emitió, se logró un rating de 28.1 puntos. El indicador bajó a 27 y a las 21.18 estaba en 26.1, el registro más bajo. Pero al finalizar a las 21.23, recuperó algunas décimas y escaló a los 26.9.

Mejor rating del viernes por la noche: ¿La Voz, Un día perdido o Buenas noches familia?

Luego de que el viernes pasado Telefé se diera con números fallidos, para esta semana decidió cambiar la estrategia. Y por “estrategia” hacemos referencia a su programación. La semana anterior, Buenas noches familia, el programa de Guido Kaczka, había logrado el primer puesto en el horario de las 21.30. Pero La Voz no estaba emitiéndose en dicho horario, razón por la cual Telefé decidió adelantar la emisión del reality de música para competir con Kaczka.

Gracias a las modificaciones en la grilla de Telefé, el prime time volvió a estar liderado por el canal de las pelotas. La instancia de las Batallas de La Voz conquistaron al público que ya se convirtió en una fiel audiencia para el programa conducido por Nicolás Occhiato.

El segundo puesto en general también fue para Telefe, con Telefe noticias, con 8.4 puntos, seguido por Pasapalabra -con Iván de Pineda-, con 7.8 puntos. Kaczka con Buenas noches familia volvió a ser lo más visto en El Trece. El ciclo promedió 6 puntos y el podio del canal se completó con Ahora caigo!, con 4,7 puntos y Otro día perdido cerró con 3.6.

En El Nueve lideró Bendita (3,9 puntos). En América se impuso Intrusos, con 3,6 puntos, y en la TV Pública ganó la emisión de la película Chicas de la ciudad, con un magro 0,4 punto.


Temas Kantar Ibope Media
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El rating de la tarde: cómo le fue a “Pampita” en la conducción de Los ocho escalones

El rating de la tarde: cómo le fue a “Pampita” en la conducción de "Los ocho escalones"

El rating del domingo: cuánto midieron “La Voz” y el regreso de “Por el mundo”

El rating del domingo: cuánto midieron “La Voz” y el regreso de “Por el mundo”

Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
2

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”
3

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
4

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal
6

El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal

Más Noticias
Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Comentarios