Quién ganó el rating del viernes y cómo le fue a la cadena nacional de Milei

El viernes la televisión argentina estuvo condicionada por la cadena nacional. En horario del prime time, el presidente Javier Milei eligió dar su discurso en relación a las medidas que decidió vetar. Aunque el rating total fue bueno, según analizaron especialistas, el equipo de comunicación presidencial cometió un error al momento de programar la séptima cadena que dió el presidente libertario desde que inició su mandato.
Los números de rating que marcó Milei pudieron haber sido mejores si su equipo de comunicación hubiera tenido en cuenta un dato particular. La baja no se debe al descontento generalizado que produjeron las medidas del oficialismo, sino a que los viernes, por lo general, hay muchas menos televisiones encendidas y sintonizadas.
La cadena nacional transmitió un video grabado del presidente Javier Mieli a partir de las 21. En promedio, sumando todos los canales en los cuales se emitió, se logró un rating de 28.1 puntos. El indicador bajó a 27 y a las 21.18 estaba en 26.1, el registro más bajo. Pero al finalizar a las 21.23, recuperó algunas décimas y escaló a los 26.9.
Mejor rating del viernes por la noche: ¿La Voz, Un día perdido o Buenas noches familia?
Luego de que el viernes pasado Telefé se diera con números fallidos, para esta semana decidió cambiar la estrategia. Y por “estrategia” hacemos referencia a su programación. La semana anterior, Buenas noches familia, el programa de Guido Kaczka, había logrado el primer puesto en el horario de las 21.30. Pero La Voz no estaba emitiéndose en dicho horario, razón por la cual Telefé decidió adelantar la emisión del reality de música para competir con Kaczka.
Gracias a las modificaciones en la grilla de Telefé, el prime time volvió a estar liderado por el canal de las pelotas. La instancia de las Batallas de La Voz conquistaron al público que ya se convirtió en una fiel audiencia para el programa conducido por Nicolás Occhiato.
El segundo puesto en general también fue para Telefe, con Telefe noticias, con 8.4 puntos, seguido por Pasapalabra -con Iván de Pineda-, con 7.8 puntos. Kaczka con Buenas noches familia volvió a ser lo más visto en El Trece. El ciclo promedió 6 puntos y el podio del canal se completó con Ahora caigo!, con 4,7 puntos y Otro día perdido cerró con 3.6.
En El Nueve lideró Bendita (3,9 puntos). En América se impuso Intrusos, con 3,6 puntos, y en la TV Pública ganó la emisión de la película Chicas de la ciudad, con un magro 0,4 punto.