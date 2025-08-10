 Los hábitos para mejorar el bienestar en una semana, según un estudio
Los hábitos para mejorar el bienestar en una semana, según un estudio

Los participantes de la investigación realizaron diferentes pruebas para medir qué actividades lograban acercarlos más a la felicidad.

El buen estado general de una persona no depende exclusivamente de procesos eternos y costosos.
Una investigación demostró que hay una serie de hábitos que, si se ponen en práctica de manera constante, pueden mejorar el bienestar general de una persona en solo una semana. No se trata de un truco de magia ni de un secreto místico, sino que la clave está en aplicarlos a diario para ver los resultados pronto.

El bienestar y la felicidad son dos aspectos a los que toda persona aspira alcanzar. Sin embargo, no hay fórmulas únicas para lograrlos. Llegar a tener una vida plena suele implicar procesos largos y hasta meses enteros de terapia. Pero según un estudio científico, hay hábitos que pueden ayudar a una persona a mejorar su estilo de vida de manera eficaz.

Para llegar a los resultados, el experimento Big Joy Projetct puso en marcha la investigación. De ella participaron más de 17.000 personas de 169 países diferentes. Todos debieron incorporar “microrutinas”, según se señaló en el periódico The Washington Post. Luego de una semana, la salud emocional empezó a mostrar mejoras.

Siete hábitos para mejorar la calidad de vida en una semana

Realizar actos de bondad

Diversos resultados del estudio demostraron que hacer bien a los demás hace sentir mejor a quienes llevan adelante estos actos. Escribir mensajes amables, por ejemplo, es una buena forma de iniciar.

Sintonizar con la gratitud

Ser agradecidos mejora la salud mental y la relación con los demás. Estudios previos aseguraron que escribir cartas de gratitud a personas puntuales generaba mayores beneficios.

Reflexionar sobre lo que importa

El ejercicio que realizaron los participantes consistió en clasificar valores como la igualdad, la unidad, la virtud y la buena voluntad y pensar en su presencia en la vida diaria.

Cambiar la perspectiva

Ver las cosas desde otro punto de vista, sobre todo las experiencias negativas, es un gran paso para hacer frente a las dificultades. Buscar los aspectos positivos ayuda a predisponernos de otro modo.

Buscar el asombro

Es saludable ver cosas que nos sorprendan. Enfrentarse a algo fuera de lo común genera emociones poderosas. En el estudio, los participantes reflexionaron sobre sus sensaciones a partir de un video inspirador.

Pensar en hacer el bien

Las personas que sienten que pueden impactar positivamente en la sociedad tienden a tener una mejor calidad de vida. Buscar un propósito en el cual trabajar contribuye a generar compasión en el entorno.

Celebrar la alegría ajena

Ponerse sinceramente felices por los logros de los demás multiplica la alegría. los participantes conversaron con personas sobre un momento inspirador y como respuesta reaccionaron con entusiasmo.

