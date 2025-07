Lorena Bernal, de Miss España a coach espiritual: “La felicidad no depende del éxito ni de los bienes materiales”

Este miércoles, Bernal visitó el programa Y ahora Sonsoles para presentar su obra y compartir la filosofía que ha transformado su vida. “Me he dado cuenta que la felicidad, la paz y el amor duradero no dependen del éxito ni de los bienes materiales. Me puse a indagar, a observar qué es lo que realmente nos hace felices”, explicaba la ex Miss España.