Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Norberto Cristian Graf se convirtió en el nombre que más resuena entre los culpables por el hallazgo de restos óseos en mayo de este año, mientras se realizaban trabajos de demolición en una casa del barrio porteño de Coghlan, justo al lado de donde vivió Gustavo Cerati. Se trata de un hombre de 56 años que fue compañero de Diego en la escuela y quien fue la última persona en ver al joven con vida.