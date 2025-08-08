El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Crimen prescripto?

Aunque la pista contra el sospechoso podría sostener una imputación por “homicidio”, el paso del tiempo juega en contra: al haber transcurrido más de 40 años, la causa podría quedar prescripta. No obstante, los familiares y abogados de la víctima insistirán en que se investigue a fondo y que se considere la posibilidad de encuadrar el caso como un crimen de lesa humanidad o con agravantes que impidan la prescripción.