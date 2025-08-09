 Qué controles de seguridad habrá para el partido entre Atlético y Rosario Central
La Policía de Tucumán dispuso un operativo especial para el encuentro de esta noche en el Monumental José Fierro.

EXHAUSTIVOS. Así serán los controles que deberán pasar los simpatizantes que el sábado vayan al estadio Monumental. LA GACETA / Inés Quinteros Orio
Hace 4 Hs

Atlético Tucumán y Rosario Central se enfrentarán esta noche por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un partido que tendrá un marco especial: la presencia de hinchas de ambas parcialidades en el estadio Monumental José Fierro. El encuentro comenzará a las 20.45, pero la organización dispuso un operativo especial para garantizar un ingreso ordenado y seguro.

Las puertas del estadio se abrirán a las 16.30, desde ese momento, podrán ingresar los simpatizantes de los dos equipos, siempre presentando el DNI y la entrada correspondiente o, en el caso de los socios, el carnet habilitado. Se instalarán varios anillos de control en los alrededores del estadio, donde se verificará la documentación y se realizarán cacheos preventivos. 

La parcialidad local ocupará la popular Laprida, la popular Luis Caro y los sectores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de plateas. Tal como ocurrió desde el inicio del Clausura, Atlético no pondrá a la venta entradas para la popular: el acceso a ese sector será exclusivo para socios con cuota al día, que ingresarán únicamente con el carnet. Los hinchas “Decanos” ingresarán por las calles 25 de Mayo, Chile y Laprida, según el sector que les corresponda. 

Por su parte, Rosario Central recibió 2.500 populares y 250 plateas. Los hinchas “Canallas” se ubicarán en la popular Luis Reartez y en parte de la platea del Sector 3. El operativo contempla un ingreso diferenciado para cada parcialidad, con el fin de evitar cruces en las inmediaciones. Su ingreso será únicamente por el pasaje Atlético y calle Bolivia, donde se montará un corredor especial para el acceso y salida de la parcialidad visitante. 

La Policía recomienda a los simpatizantes llegar con suficiente antelación, portar solo los elementos permitidos y respetar las indicaciones de los agentes. El objetivo es que la jornada se desarrolle en un clima seguro, donde la atención esté puesta únicamente en lo que ocurra dentro del campo de juego. 

Temas Angel Di MaríaChileClub Atlético Rosario CentralInés Quinteros OrioArgentinaAtlético TucumánTorneo Clausura 2025torneo Clausura
