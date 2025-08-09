Qué controles de seguridad habrá para el partido entre Atlético y Rosario Central

La parcialidad local ocupará la popular Laprida, la popular Luis Caro y los sectores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de plateas. Tal como ocurrió desde el inicio del Clausura, Atlético no pondrá a la venta entradas para la popular: el acceso a ese sector será exclusivo para socios con cuota al día, que ingresarán únicamente con el carnet. Los hinchas “Decanos” ingresarán por las calles 25 de Mayo, Chile y Laprida, según el sector que les corresponda.