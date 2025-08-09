¿A qué hora se abrirán las puertas del estadio para Atlético vs. Rosario Central?

Según confirmó Joaquín Girvau, jefe de Policía de Tucumán, las puertas del estadio estarán abiertas para el ingreso de los hinchas a partir de las 16:30 horas. Desde ese momento, los seguidores de Atlético y Rosario Central podrán acceder al José Fierro para instalarse en sus respectivos sectores y prepararse para vivir la pasión del fútbol en un ambiente seguro y controlado.