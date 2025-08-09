 ¿A qué hora se abrirán las puertas del estadio para Atlético vs. Rosario Central?
¿A qué hora se abrirán las puertas del estadio para Atlético vs. Rosario Central?

Las puertas del estadio José Fierro se abrirán a las 16:30 para el ingreso de hinchas de Atlético y Rosario Central

EN EL ESTADIO. Las votaciones en Atlético se realizarán en el Monumental José Fierro. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 4 Hs

Hoy, Atlético recibirá a Rosario Central en el estadio José Fierro, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura. La expectativa es alta, ya que el encuentro contará con la presencia de ambas hinchadas, lo que suma emoción y color a la jornada deportiva. 

Según confirmó Joaquín Girvau, jefe de Policía de Tucumán, las puertas del estadio estarán abiertas para el ingreso de los hinchas a partir de las 16:30 horas. Desde ese momento, los seguidores de Atlético y Rosario Central podrán acceder al José Fierro para instalarse en sus respectivos sectores y prepararse para vivir la pasión del fútbol en un ambiente seguro y controlado.

El partido está programado para comenzar a las 20:45 horas, por lo que la apertura anticipada de las puertas busca evitar aglomeraciones y facilitar el ingreso ordenado de los espectadores. Además, se recomienda a los asistentes llegar con tiempo suficiente para pasar los controles de seguridad y evitar contratiempos de último momento.

Tanto Atlético como Rosario Central dispondrán de sus sectores habilitados para sus hinchadas, y la organización junto con las fuerzas de seguridad trabajarán para garantizar un evento tranquilo y respetuoso para todos. 

Temas Angel Di MaríaJoaquín GirvauTorneo Clausura 2025
