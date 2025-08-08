Feng Shui: el poderoso ritual de fin de semana con hojas de laurel para atraer la abundancia

Aunque cada día tiene su valor, el viernes tiene un condimento especial. El fin de la actividad laboral, de las tareas, el comienzo de días de descanso y de los planes libres de obligaciones resuenan en nuestra cabeza mientras finalizamos las últimas tareas de la jornada laboral. Y en el cronograma de fin de semana también podríamos agregar una recomendación del Feng Shui.
El Feng Shui, una práctica milenaria que encuentra coincidencias entre el espacio que habitamos y la energía que circula en él nos advierte que, para comenzar el fin de semana del lado de la abundancia, debemos tomar acción. Para atraer las nuevas oportunidades financieras, la filosofía oriental nos propone abrir la alacena y concretar un ritual con un condimento popular: el laurel.
¿Por qué utilizamos el laurel?
Las hojas de laurel no son solo un agregado para que las comidas mejoren su sabor, sino que también tiene valor especial en el plano esotérico. “Tienen la capacidad de desbloquear el flujo de energía, al igual que crear una barrera para la envidia y abrir paso a nuevos y prósperos caminos”, indica una cita de especialistas en el medio La 100 radios.
El laurel es una planta con fuerte carga simbólica desde tiempos inmemoriales. Tiene gran protagonismo en diversos rituales ya que, según la creencia esotérica, posee propiedades energéticas capaces de ayudar a canalizar intenciones y deseos.
Cómo realizar el ritual del laurel este fin de semana
En el inicio del fin de semana, podemos realizar una sencilla práctica para atraer la prosperidad a la vida y el buen pasar económico. Desde el medio citado indicaron el paso a paso para realizar este sencillo ritual.
1. Escribí afirmaciones positivas: en la hoja de laurel o el papel, anotá frases que refuercen tu intención de atraer abundancia. Algunas ideas: “Mis ingresos crecen de manera constante y segura”; “Estoy en sintonía con la energía del éxito y la prosperidad”
2. Guardalo en tu zapato izquierdo: doblá la hoja con cuidado y colócala adentro de tu zapato izquierdo. Según el Feng Shui, el lado izquierdo está conectado con la recepción de energía, así que cada paso que des activará la intención de atraer abundancia.
3. Potenciá la energía con más laurel: para darle un push al ritual, poné dos o tres hojas de laurel en tu zapato derecho. Esto fomenta la confianza en vos misma y fortalece la conexión con la energía de la prosperidad.