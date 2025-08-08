Feng Shui: el poderoso ritual de fin de semana con hojas de laurel para atraer la abundancia

¿Por qué utilizamos el laurel?

Las hojas de laurel no son solo un agregado para que las comidas mejoren su sabor, sino que también tiene valor especial en el plano esotérico. “Tienen la capacidad de desbloquear el flujo de energía, al igual que crear una barrera para la envidia y abrir paso a nuevos y prósperos caminos”, indica una cita de especialistas en el medio La 100 radios.