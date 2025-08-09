 Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente
Secciones
SociedadClima y ecología

Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

La semana tendrá un temperaturas agradables, pero el viernes próximo se registrará un nuevo descenso.

Hace 4 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su pronóstico para los próximos siete días. Los tucumanos podrán alegrarse al saber que la temperatura ascenderá considerablemente durante este fin de semana y se mantendrá en valores mucho más calurosos que los últimos días de la semana que termina.

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Este sábado y domingo se registrarán las temperaturas mínimas más bajas de los próximos días. Por la madrugada el termómetro indicó 4 °C que ascenderán hasta llegar a una máxima de 19 °C por la tarde. El domingo el marcador imitará al del sábado y si bien la mañana será fría, la tarde será mucho más agradable, ideal para disfrutar al aire libre. El cielo se irá despejando conforme avance el día.

Temperatura en Tucumán para la semana del 11 de agosto

La semana iniciará con nulas probabilidades de precipitaciones y se mantendrá así hasta el miércoles. La segunda mitad de la semana, las probabilidades ascenderán apenas al 10%. Es por esto que se esperan días levemente más húmedos, pero según el SMN es difícil que lleguen las lluvias con esos indicadores.

El lunes se registrará la mínima más baja de la semana en 6 °C. El cielo estará despejado hasta la mañana y se nublará ligeramente hacia la tarde y la noche. Esto no impedirá que el termómetro ascienda hasta marcar 22 °C. El martes estos valores oscilarán entre los 9 °C y los 24 °C y será el día más cálido de la semana. El día empezará parcialmente nublado y se despejará por la tarde/noche.

El miércoles la temperatura empezará a descender gradualmente para terminar la semana con un registro más invernal. El tercer día de la semana marcará la mínima en 10 °C y la máxima en 19 °C con un cielo que se cubrirá cada vez más de nubes. También se esperan vientos de leves a moderados con dirección oeste y sudeste.

Los dos últimos días de la semana, las mínimas no bajarán demasiado: oscilarán entre los 10 °C y 11 °C. La máxima del jueves será apenas de un grado menos que la del día anterior, pero el viernes habrá una baja de temperatura marcada porque la máxima llegará apenas a los 15 °C. Los tucumanos deberán volver a cargar las camperas para evitar exponer la salud.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alertas meteorológicas por tormentas, granizo y frío extremo

Alertas meteorológicas por tormentas, granizo y frío extremo

Con el agua al cuello: las regiones de Argentina y el mundo amenzadas por el crecimiento del océano

Con el agua al cuello: las regiones de Argentina y el mundo amenzadas por el crecimiento del océano

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

El tiempo en Tucumán: la temperatura bajará algunos grados y el cielo está mayormente cubierto

El tiempo en Tucumán: la temperatura bajará algunos grados y el cielo está mayormente cubierto

Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
2

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
3

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!
4

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja
6

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Más Noticias
“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Comentarios