Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

El lunes se registrará la mínima más baja de la semana en 6 °C. El cielo estará despejado hasta la mañana y se nublará ligeramente hacia la tarde y la noche. Esto no impedirá que el termómetro ascienda hasta marcar 22 °C. El martes estos valores oscilarán entre los 9 °C y los 24 °C y será el día más cálido de la semana. El día empezará parcialmente nublado y se despejará por la tarde/noche.