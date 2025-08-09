Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su pronóstico para los próximos siete días. Los tucumanos podrán alegrarse al saber que la temperatura ascenderá considerablemente durante este fin de semana y se mantendrá en valores mucho más calurosos que los últimos días de la semana que termina.
Este sábado y domingo se registrarán las temperaturas mínimas más bajas de los próximos días. Por la madrugada el termómetro indicó 4 °C que ascenderán hasta llegar a una máxima de 19 °C por la tarde. El domingo el marcador imitará al del sábado y si bien la mañana será fría, la tarde será mucho más agradable, ideal para disfrutar al aire libre. El cielo se irá despejando conforme avance el día.
Temperatura en Tucumán para la semana del 11 de agosto
La semana iniciará con nulas probabilidades de precipitaciones y se mantendrá así hasta el miércoles. La segunda mitad de la semana, las probabilidades ascenderán apenas al 10%. Es por esto que se esperan días levemente más húmedos, pero según el SMN es difícil que lleguen las lluvias con esos indicadores.
El lunes se registrará la mínima más baja de la semana en 6 °C. El cielo estará despejado hasta la mañana y se nublará ligeramente hacia la tarde y la noche. Esto no impedirá que el termómetro ascienda hasta marcar 22 °C. El martes estos valores oscilarán entre los 9 °C y los 24 °C y será el día más cálido de la semana. El día empezará parcialmente nublado y se despejará por la tarde/noche.
El miércoles la temperatura empezará a descender gradualmente para terminar la semana con un registro más invernal. El tercer día de la semana marcará la mínima en 10 °C y la máxima en 19 °C con un cielo que se cubrirá cada vez más de nubes. También se esperan vientos de leves a moderados con dirección oeste y sudeste.
Los dos últimos días de la semana, las mínimas no bajarán demasiado: oscilarán entre los 10 °C y 11 °C. La máxima del jueves será apenas de un grado menos que la del día anterior, pero el viernes habrá una baja de temperatura marcada porque la máxima llegará apenas a los 15 °C. Los tucumanos deberán volver a cargar las camperas para evitar exponer la salud.