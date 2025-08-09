 Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte
Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El Servicio Meteorológico Nacional, junto con el Ministerio de Salud de la Nación publicaron las recomendaciones para resguardar la salud ante este fenómeno climático.

Hace 5 Hs

Este sábado por la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el estado del Sistema de Alerta Temprana. De esta manera se conoció que hay provincias bajo alerta meteorológica amarilla. Hacia algunas zonas cordilleranas de la Patagonia, rige una alerta por lluvias para el domingo. Pero, en el norte del país, hay seis provincias en alerta por temperaturas extremas por frío.

La alerta amarilla por frío indica que habrá condiciones climáticas que pueden generar efectos leves a moderados sobre la salud. Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.

Provincias en alerta amarilla por frío extremo

En la región noreste y noroeste del país hay seis provincias con zonas marcadas por la alerta amarilla. Se espera un frío extremo en estas áreas, es decir que se registrarán temperaturas más bajas que el promedio. Solo una pertenece al NOA y las demás cinco al NEA.

El límite este de Salta con Formosa y Chaco está bajo alerta. Se trata de la zona de Rivadavia, que registrará un severo descenso de temperatura durante estos días. También toda la provincia de Formosa y el noroeste de Chaco –en el límite con Salta y Santiago del Estero– están bajo alerta amarilla por frío.

Hacia la región limítrofe con Brasil y Uruguay, están bajo alerta por temperaturas extremas casi la totalidad de Misiones –tendrá un clima normal solo el noroeste de la provincia–, el norte de Corrientes –en el límite con Paraguay– y el noreste de Entre Ríos, en la zona de Concordia, Federación, Federal, San Salvador y Feliciano.

Recomendaciones ante una alerta por frío extremo

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud. Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.

- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

- Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

- En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

- De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

- No fumar en ambientes cerrados.

- Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

