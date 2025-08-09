Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Este sábado por la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el estado del Sistema de Alerta Temprana. De esta manera se conoció que hay provincias bajo alerta meteorológica amarilla. Hacia algunas zonas cordilleranas de la Patagonia, rige una alerta por lluvias para el domingo. Pero, en el norte del país, hay seis provincias en alerta por temperaturas extremas por frío.