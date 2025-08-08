El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

En el pronóstico extendido para el fin de semana, el SMN sostiene que el cielo se despejará desde la madrugada, por lo que se espera una mañana fría durante el sábado. La mínima sería de 6 °C, mientras que la sensación térmica rondaría los 4 °C y 5 °C. La humedad será del 84% y la nubosidad casi nula. La máxima se elevaría hasta los 18 °C.