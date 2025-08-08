El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

En el cierre de la semana, el pronóstico del tiempo para Tucumán anuncia una jornada con cielo cubierto y precipitaciones débiles. La temperatura llegaría a los 13 °C y, desde mañana, podría comenzar a subir la térmica.
La mañana del viernes comenzó con una humedad del 93% y con cielo cubierto. Las precipitaciones, aunque débiles, se extendieron durante toda la noche y se espera que se extiendan al menos hasta la tarde. La temperatura mínima fue de 10 °C, mientras que la sensación térmica fue de 9 °C.
Hasta el mediodía, la nubosidad se mantendrá hasta el 80% y la humedad descenderá al 70%. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene que la temperatura llegará a los 13 °C, mientras que los vientos serán leves del sector sudeste.
Durante la tarde cesarían las precipitaciones y la nubosidad comenzaría a descender. No se descartan algunas horas con cielo mayormente despejado, mientras que la térmica podría llegar hasta los 14 °C o 15 °C. La humedad sería del 50%.
Para la noche, el SMN anticipa una temperatura promedio de 10 °C y una humedad que se elevará hasta el 80%. La nubosidad sería variable y los vientos se mantendrían suaves pero desde el sector norte.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
En el pronóstico extendido para el fin de semana, el SMN sostiene que el cielo se despejará desde la madrugada, por lo que se espera una mañana fría durante el sábado. La mínima sería de 6 °C, mientras que la sensación térmica rondaría los 4 °C y 5 °C. La humedad será del 84% y la nubosidad casi nula. La máxima se elevaría hasta los 18 °C.
Para el domingo las condiciones del tiempo serían similares, con una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C, aunque con algo más de nubosidad. No se esperan nuevas precipitaciones para el resto del fin de semana.