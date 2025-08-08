 El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura
Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

La térmica fue de 9 °C. El cielo podría despejarse ese sábado. El pronóstico extendido para el fin de semana.

¿CHAU PARAGUAS? El pronóstico anticipa el cese de las precipitaciones y augura un fin de semana mayormente soleado. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

En el cierre de la semana, el pronóstico del tiempo para Tucumán anuncia una jornada con cielo cubierto y precipitaciones débiles. La temperatura llegaría a los 13 °C y, desde mañana, podría comenzar a subir la térmica.

La mañana del viernes comenzó con una humedad del 93% y con cielo cubierto. Las precipitaciones, aunque débiles, se extendieron durante toda la noche y se espera que se extiendan al menos hasta la tarde. La temperatura mínima fue de 10 °C, mientras que la sensación térmica fue de 9 °C. 

Hasta el mediodía, la nubosidad se mantendrá hasta el 80% y la humedad descenderá al 70%. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene que la temperatura llegará a los 13 °C, mientras que los vientos serán leves del sector sudeste. 

Durante la tarde cesarían las precipitaciones y la nubosidad comenzaría a descender. No se descartan algunas horas con cielo mayormente despejado, mientras que la térmica podría llegar hasta los 14 °C o 15 °C. La humedad sería del 50%.

Para la noche, el SMN anticipa una temperatura promedio de 10 °C y una humedad que se elevará hasta el 80%. La nubosidad sería variable y los vientos se mantendrían suaves pero desde el sector norte. 

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?

En el pronóstico extendido para el fin de semana, el SMN sostiene que el cielo se despejará desde la madrugada, por lo que se espera una mañana fría durante el sábado. La mínima sería de 6 °C, mientras que la sensación térmica rondaría los 4 °C y 5 °C. La humedad será del 84% y la nubosidad casi nula. La máxima se elevaría hasta los 18 °C. 

Para el domingo las condiciones del tiempo serían similares, con una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C, aunque con algo más de nubosidad. No se esperan nuevas precipitaciones para el resto del fin de semana. 

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Con el agua al cuello: las regiones de Argentina y el mundo amenzadas por el crecimiento del océano

Con el agua al cuello: las regiones de Argentina y el mundo amenzadas por el crecimiento del océano

Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
2

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
3

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?
4

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación
5

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral
6

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Más Noticias
YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

LA GACETA en Jujuy: silencio, violencia y desapariciones, la trama detrás del presunto asesino serial de Jujuy

LA GACETA en Jujuy: silencio, violencia y desapariciones, la trama detrás del presunto asesino serial de Jujuy

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Comentarios