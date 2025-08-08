Luego del marcado descenso térmico de los últimos días, se avecina un fin de semana con un claro anticipo de primavera en buena parte del país. Se espera una mejora notable en las condiciones del tiempo, con cielos mayormente despejados, abundante sol y temperaturas en ascenso promovidas por un viento del sector norte, que brindará una pausa en medio del invierno
Este escenario más benigno, sostenido por varios días consecutivos, traerá consigo un respiro tras las jornadas húmedas y grises de julio y principios de agosto. No obstante, será un interludio: hacia el comienzo de la próxima semana está previsto un nuevo ingreso de aire frío, con temperaturas en descenso, según detalla el sitio Meteored.
¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?
El fin de semana estará dominado por tiempo estable en la mayor parte del país, con especial incidencia en las regiones centro y norte. La circulación de aire proveniente del norte será la responsable de impulsar el aumento de las temperaturas, generando jornadas más soleadas, templadas y con humedad muy baja, lo que mantendrá el cielo despejado.
Este panorama marca un giro respecto a los últimos dos meses, cuando las nubes y la humedad fueron las grandes protagonistas. Ahora, al menos por unos días, predominará un clima más agradable y sin precipitaciones.
Sin embargo, esta bonanza no se prolongará demasiado. A comienzos de la próxima semana, un nuevo ingreso de aire frío volverá a bajar las temperaturas. Si bien no se espera que llegue acompañado de inestabilidad generalizada, sí pondrá fin al corto paréntesis de clima primaveral.
Además, la zona cordillerana de la Patagonia vivirá un episodio aparte, con nevadas previstas entre domingo y lunes en provincias como Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza