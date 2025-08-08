 ¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?
Secciones
SociedadClima y ecología

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

Se espera un sábado y domingo con tiempo estable, más sol y temperaturas en ascenso en gran parte del país.

Se viene un fin de semana primaveral en gran parte del país
Hace 2 Hs

Luego del marcado descenso térmico de los últimos días, se avecina un fin de semana con un claro anticipo de primavera en buena parte del país. Se espera una mejora notable en las condiciones del tiempo, con cielos mayormente despejados, abundante sol y temperaturas en ascenso promovidas por un viento del sector norte, que brindará una pausa en medio del invierno

Un segundo volcán se activa y Argentina declara alerta amarilla

Un segundo volcán se activa y Argentina declara alerta amarilla

Este escenario más benigno, sostenido por varios días consecutivos, traerá consigo un respiro tras las jornadas húmedas y grises de julio y principios de agosto. No obstante, será un interludio: hacia el comienzo de la próxima semana está previsto un nuevo ingreso de aire frío, con temperaturas en descenso, según detalla el sitio Meteored.

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

El fin de semana estará dominado por tiempo estable en la mayor parte del país, con especial incidencia en las regiones centro y norte. La circulación de aire proveniente del norte será la responsable de impulsar el aumento de las temperaturas, generando jornadas más soleadas, templadas y con humedad muy baja, lo que mantendrá el cielo despejado. 

Este panorama marca un giro respecto a los últimos dos meses, cuando las nubes y la humedad fueron las grandes protagonistas. Ahora, al menos por unos días, predominará un clima más agradable y sin precipitaciones.

Sin embargo, esta bonanza no se prolongará demasiado. A comienzos de la próxima semana, un nuevo ingreso de aire frío volverá a bajar las temperaturas. Si bien no se espera que llegue acompañado de inestabilidad generalizada, sí pondrá fin al corto paréntesis de clima primaveral.

Además, la zona cordillerana de la Patagonia vivirá un episodio aparte, con nevadas previstas entre domingo y lunes en provincias como Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alertas meteorológicas por tormentas, granizo y frío extremo

Alertas meteorológicas por tormentas, granizo y frío extremo

Frente frío en Argentina: ¿cuándo y dónde afectará el nuevo descenso de temperaturas?

Frente frío en Argentina: ¿cuándo y dónde afectará el nuevo descenso de temperaturas?

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Alerta meteorológica amarilla por nevadas acumuladas de hasta 30 centímetros

Alerta meteorológica amarilla por nevadas acumuladas de hasta 30 centímetros

Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
2

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
3

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?
4

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación
5

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral
6

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Más Noticias
Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

Comentarios