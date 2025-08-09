Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Dolar hoy
El “carry trade” vuelve a la carga para frenar al dólar
Las acciones argentinas en Wall Street perdieron hasta un 8%. El mercado ya siente el fenómeno electoral.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
CURVA DE FUTUROS. Los analistas del mercado creen que el Banco Central está interviniendo para contener el valor de la divisa estadounidense.
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
El Dólar
Banco Central de la República Argentina
Luis Caputo
Santiago Bausili
Manuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva y se aleja de los $1.400
Lo más popular
Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)
Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental
Estrés y noches en vela: qué impide que millones de argentinos duerman tranquilos
Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
La Yunta celebra sus 25 años de folclore volviendo a lo tradicional
Más Noticias
Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos
Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto
Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"
El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas
¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más