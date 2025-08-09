 El “carry trade” vuelve a la carga para frenar al dólar
Secciones
EconomíaDolar hoy

El “carry trade” vuelve a la carga para frenar al dólar

Las acciones argentinas en Wall Street perdieron hasta un 8%. El mercado ya siente el fenómeno electoral.

CURVA DE FUTUROS. Los analistas del mercado creen que el Banco Central está interviniendo para contener el valor de la divisa estadounidense.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas El DólarBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoSantiago BausiliManuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva y se aleja de los $1.400

El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva y se aleja de los $1.400

Lo más popular
Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)
1

Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental
2

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental

Estrés y noches en vela: qué impide que millones de argentinos duerman tranquilos
3

Estrés y noches en vela: qué impide que millones de argentinos duerman tranquilos

Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate
4

Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La Yunta celebra sus 25 años de folclore volviendo a lo tradicional
6

La Yunta celebra sus 25 años de folclore volviendo a lo tradicional

Más Noticias
Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Comentarios