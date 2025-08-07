De Pablo, sobre el dólar y los precios: "Es una pulseada diaria en la que pasan millones de cosas"

Aumento inesperado del tipo de cambio

De Pablo también comentó sobre la reacción del Gobierno ante la subida del dólar, al sugerir que la cancelación de una letra del Tesoro y las posteriores decisiones de los bancos llevaron a un aumento inesperado del tipo de cambio. "Si uno mira el episodio piensa que alguien se equivocó, y seguro que fue así. Pero la cuestión es a qué velocidad se corrige", afirmó.