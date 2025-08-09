Cartas de lectores: El transporte del PAMI

Quiero hacer pública mi odisea con el transporte que brinda el PAMI a sus afiliados. Tengo un hijo de 31 años con discapacidad, que está en silla de ruedas. Actualmente concurre a un centro de día (Ceppir) los lunes, miércoles y viernes. Por poco tiempo tuvo un transportista, pero dejó de buscarlo. Según ellos, se debió a “fuerza mayor”. Peregrino desde hace más de dos meses al PAMI y hasta ahora no tengo una respuesta favorable. Nos dieron dos listas; llamamos a todos. Algunos nos contestaron que no es su zona o que no pueden porque son tres días en la semana. Así que yo tengo el gasto en taxi de llevarlo y de traerlo; y el bolsillo no da más. Además, en ocasiones se me hace difícil conseguir taxi. ¿Dónde están los derechos y la prioridad para las personas con discapacidad?