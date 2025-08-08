Residencias: "Defender el mérito es garantizar la calidad médica", dijo el ministro de Salud

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se refirió a los resultados del segundo examen de residencias médicas, en los que ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota.“Defender el mérito es garantizar la calidad médica”, dijo.
A través de un mensaje desde sus redes sociales, el funcionario explicó que la medida se tomó para asegurar la idoneidad de los profesionales que ingresan al sistema. “Los resultados son más que claros: ninguno de los médicos que debían revalidar la nota obtenida en el examen de ingreso a residencias pudieron hacerlo”, afirmó .
Detalló que, de los 141 convocados originalmente por sospechas de fraude, 117 obtuvieron notas mucho más bajas en la segunda evaluación y 24 aspirantes directamente no se presentaron. “Con esta medida, evitamos que 141 personas —133 de ellas extranjeras— ocupen lugares privilegiados en el orden de mérito que no les correspondía”, sentenció el ministro.
Por último, Lugones defendió la rigurosidad del sistema de selección y señaló que “en Medicina, el ingreso se gana con conocimiento y esfuerzo. Detrás de cada guardia, diagnóstico y urgencia, hay vidas en juego”.
“Por eso cuidamos que quienes ingresen al sistema estén preparados de verdad. La salud pública se construye con confianza, y esa confianza empieza por proteger a los pacientes de la improvisación y del fraude”, concluyó.