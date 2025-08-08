 Residencias: "Defender el mérito es garantizar la calidad médica", dijo el ministro de Salud
Secciones
Política

Residencias: "Defender el mérito es garantizar la calidad médica", dijo el ministro de Salud

Mario Lugones se pronunció luego de que ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota.

MARIO LUGONES, MINISTRO DE SALUD
Hace 1 Hs

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se refirió a los resultados del segundo examen de residencias médicas, en los que ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota.“Defender el mérito es garantizar la calidad médica”, dijo. 

A través de un mensaje desde sus redes sociales, el funcionario explicó que la medida se tomó para asegurar la idoneidad de los profesionales que ingresan al sistema. “Los resultados son más que claros: ninguno de los médicos que debían revalidar la nota obtenida en el examen de ingreso a residencias pudieron hacerlo”, afirmó .

Polémica en el examen de residencias: no revalidó su nota ninguno de los 117 médicos que realizaron una segunda evaluación

Polémica en el examen de residencias: no revalidó su nota ninguno de los 117 médicos que realizaron una segunda evaluación

Detalló que, de los 141 convocados originalmente por sospechas de fraude, 117 obtuvieron notas mucho más bajas en la segunda evaluación y 24 aspirantes directamente no se presentaron. “Con esta medida, evitamos que 141 personas —133 de ellas extranjeras— ocupen lugares privilegiados en el orden de mérito que no les correspondía”, sentenció el ministro.

Por último, Lugones defendió la rigurosidad del sistema de selección y señaló que “en Medicina, el ingreso se gana con conocimiento y esfuerzo. Detrás de cada guardia, diagnóstico y urgencia, hay vidas en juego”.

El Gobierno de Milei denunció a los acusados de haber cometido fraude en los exámenes de las residencias médicas

El Gobierno de Milei denunció a los acusados de haber cometido fraude en los exámenes de las residencias médicas

“Por eso cuidamos que quienes ingresen al sistema estén preparados de verdad. La salud pública se construye con confianza, y esa confianza empieza por proteger a los pacientes de la improvisación y del fraude”, concluyó.

Temas TucumánBuenos AiresMinisterio de Salud de la NaciónJavier MileiMario Lugones
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se oficializó el veto contra el aumento de las jubilaciones, la moratoria y la emergencia por discapacidad

Se oficializó el veto contra el aumento de las jubilaciones, la moratoria y la emergencia por discapacidad

Procrear II: la UIT reconoció la gestión de Jaldo para reactivar el emprendimiento habitacional

Procrear II: la UIT reconoció la gestión de Jaldo para reactivar el emprendimiento habitacional

Covid-19: ratifican el sobreseimiento de Bussi en una causa por presunto incumplimiento de medidas sanitarias

Covid-19: ratifican el sobreseimiento de Bussi en una causa por presunto incumplimiento de medidas sanitarias

Entre diálogo y críticas: ¿por qué Jaldo endureció el discurso hacia Milei?

Entre diálogo y críticas: ¿por qué Jaldo endureció el discurso hacia Milei?

Lorenzetti abrirá las Jornadas Nacionales por los 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación

Lorenzetti abrirá las Jornadas Nacionales por los 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación

Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto
3

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
4

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
5

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos
6

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Más Noticias
Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

El gobierno de Milei dio de baja 100.000 pensiones por discapacidad laboral: casos en Tucumán

El gobierno de Milei dio de baja 100.000 pensiones por discapacidad laboral: casos en Tucumán

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

En la capital: piden informes sobre vehículos municipales compactados

En la capital: piden informes sobre vehículos municipales compactados

Comentarios