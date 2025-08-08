Polémica en el examen de residencias: no revalidó su nota ninguno de los 117 médicos que realizaron una segunda evaluación

El martes pasado, el Gobierno de Javier Milei denunció este martes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a quienes cometieron fraude en el Examen Único de Residencias Médicas 2025. A través de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugone, afirmó que desde la cartera sanitaria "no vamos a permitir que se acceda al sistema con engaños".