Mauricio Macri defendió el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en varias provincias: “Unir fuerzas”

En un mensaje publicado en la red social X, el ex mandatario afirmó que la decisión de ir juntos responde a "un reclamo de muchos" ciudadanos que buscan la unión de fuerzas políticas que promueven un cambio en el país. "Tuvimos una buena primera reunión con Karina Milei. El PRO cerró un acuerdo para acompañar el cambio que está en marcha en todo el país".