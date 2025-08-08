 Mauricio Macri defendió el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en varias provincias: “Unir fuerzas”
Mauricio Macri defendió el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en varias provincias: “Unir fuerzas”

"Argentina eligió retomar el camino del cambio e, independientemente del lugar donde estemos, siempre vamos a acompañar ese proceso", dijo el ex mandatario.

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, defendió el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en varios distritos del país, de cara a las legislativas del 26 de octubre. 

En un mensaje publicado en la red social X, el ex mandatario afirmó que la decisión de ir juntos responde a "un reclamo de muchos" ciudadanos que buscan la unión de fuerzas políticas que promueven un cambio en el país. "Tuvimos una buena primera reunión con Karina Milei. El PRO cerró un acuerdo para acompañar el cambio que está en marcha en todo el país". 

"Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad. Eso incluye un programa económico que libere al país de la cantidad de trabas que tiene para su desarrollo", afirmó.

Mauricio Macri, sobre las críticas de algunos sectores del PRO

También reconoció que "otros no comparten esta posición". Sin embargo, minimizó la importancia de estas diferencias al enfatizar que lo que está en juego es "el futuro del país", más allá de la pertenencia a un partido político o la búsqueda de un cargo en particular. 

"Argentina eligió retomar el camino del cambio e, independientemente del lugar donde estemos, siempre vamos a acompañar ese proceso. Formamos una alianza electoral que creemos correcta para el momento y las circunstancias. El PRO tiene una misión que no dejará de cumplir y tenemos claro lo que representamos. Este acuerdo es un paso para continuar con el compromiso superior de transformar la Argentina", sentenció.

