Condenaron a la mujer que le hurtó el celular al gobernador Jaldo
“Pampita” Carrizo reconoció haber cometido el delito y recibió una pena de 18 meses de cumplimiento condicional. Los detalles del caso. Ordenaron su libertad.
La condenada desde la cárcel de Delfín Gallo
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 2 Hs
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Osvaldo Jaldo
Héctor Fabián Assad
