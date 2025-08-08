 El gobierno de Milei dio de baja 110.000 pensiones por discapacidad laboral: casos en Tucumán
Secciones
Política

El gobierno de Milei dio de baja 110.000 pensiones por discapacidad laboral: casos en Tucumán

Según los cálculos oficiales, la medida generaría un ahorro de alrededor de $35.000 millones mensuales.

Manuel Adorni. CAPTURA DE VIDEO
Hace 9 Hs

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este mediodía que el gobierno de Javier Milei suspendió más de 100.000 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, en el marco de una auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). 

La medida se dio a conocer poco después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, y horas antes de la cadena nacional en la que el mandatario libertario explicará su postura ante diversas iniciativas aprobadas en el Congreso, incluidas también las relacionadas con jubilaciones y el Hospital Garrahan.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni detalló que se suspendieron 110.522 pensiones que, según la administración libertaria, habrían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. A eso se suman otras 8.107 bajas correspondientes a personas fallecidas, y 10.038 casos en los que los beneficiarios renunciaron voluntariamente.

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Según los cálculos oficiales, la medida generaría un ahorro de alrededor de $35.000 millones mensuales para las arcas públicas, consignó el sitio Infobae.

El vocero también señaló que el 60% de los beneficiarios no se presentó a revalidar los requisitos exigidos para conservar la pensión. Además, mencionó irregularidades detectadas en el proceso de otorgamiento, como estudios médicos repetidos en múltiples solicitudes. Ahí, nombró un caso registrado en la provincia. “En Tucumán, por ejemplo, se presentaron los mismos estudios en distintos expedientes”, indicó.

Jaldo discrepó con Milei: “No coincidimos para nada en esta decisión”, dijo acerca de los vetos

Jaldo discrepó con Milei: “No coincidimos para nada en esta decisión”, dijo acerca de los vetos

También recordó un caso en Chaco donde una misma radiografía de hombro fue utilizada para respaldar 150 solicitudes distintas durante la gestión anterior.

Temas Casa RosadaGobierno nacionalArgentinaJavier MileiManuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Cayetano: la Iglesia criticó los vetos de Milei a las jubilaciones y a la emergencia en discapacidad

San Cayetano: la Iglesia criticó los vetos de Milei a las jubilaciones y a la emergencia en discapacidad

Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto
3

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
4

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
5

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos
6

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Más Noticias
Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

En la capital: piden informes sobre vehículos municipales compactados

En la capital: piden informes sobre vehículos municipales compactados

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Comentarios