El gobierno de Milei dio de baja 110.000 pensiones por discapacidad laboral: casos en Tucumán

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este mediodía que el gobierno de Javier Milei suspendió más de 100.000 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, en el marco de una auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La medida se dio a conocer poco después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, y horas antes de la cadena nacional en la que el mandatario libertario explicará su postura ante diversas iniciativas aprobadas en el Congreso, incluidas también las relacionadas con jubilaciones y el Hospital Garrahan.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni detalló que se suspendieron 110.522 pensiones que, según la administración libertaria, habrían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. A eso se suman otras 8.107 bajas correspondientes a personas fallecidas, y 10.038 casos en los que los beneficiarios renunciaron voluntariamente.
Según los cálculos oficiales, la medida generaría un ahorro de alrededor de $35.000 millones mensuales para las arcas públicas, consignó el sitio Infobae.
El vocero también señaló que el 60% de los beneficiarios no se presentó a revalidar los requisitos exigidos para conservar la pensión. Además, mencionó irregularidades detectadas en el proceso de otorgamiento, como estudios médicos repetidos en múltiples solicitudes. Ahí, nombró un caso registrado en la provincia. “En Tucumán, por ejemplo, se presentaron los mismos estudios en distintos expedientes”, indicó.
También recordó un caso en Chaco donde una misma radiografía de hombro fue utilizada para respaldar 150 solicitudes distintas durante la gestión anterior.