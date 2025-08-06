 Curso virtual: Derechos humanos y discapacidad en el ámbito penal argentino
Curso virtual: Derechos humanos y discapacidad en el ámbito penal argentino

La capacitación estará a cargo de la abogada María Teresa Ivancow, directora del Área de Articulación del Fuero de Familia de la CSJT.

El Centro de Especialización y Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán invita a participar del curso virtual “Tensiones y encrucijadas en la promoción y defensa de los derechos humanos de personas con discapacidad en el ámbito penal argentino”.

La actividad está destinada a magistrados, funcionarios y empleados del fuero penal, así como a toda la comunidad jurídica interesada en el enfoque de derechos humanos y discapacidad en contextos penales.

Disertante: María Teresa Ivancow

La capacitación estará a cargo de la abogada María Teresa Ivancow, directora del Área de Articulación del Fuero de Familia de la CSJT. Su exposición abordará los desafíos normativos, jurídicos y prácticos en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en procesos penales, con especial énfasis en los estándares internacionales y las tensiones existentes en el sistema judicial argentino.

La coordinación general estará a cargo de Rocío María Puig, en el marco de las acciones del Área Penal del Poder Judicial de Tucumán.

¿Cómo inscribirse?

La participación es gratuita pero requiere inscripción previa a través del siguiente enlace.

Fechas y modalidad

El curso se desarrollará de forma virtual, mediante la plataforma Zoom, durante tres encuentros consecutivos los días jueves 7, 14 y 21 de agosto, en el horario de 16:00 a 18:00 horas.

