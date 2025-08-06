Curso virtual: Derechos humanos y discapacidad en el ámbito penal argentino

Disertante: María Teresa Ivancow

La capacitación estará a cargo de la abogada María Teresa Ivancow, directora del Área de Articulación del Fuero de Familia de la CSJT. Su exposición abordará los desafíos normativos, jurídicos y prácticos en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en procesos penales, con especial énfasis en los estándares internacionales y las tensiones existentes en el sistema judicial argentino.