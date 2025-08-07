Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Aprender un idioma puede ser una gran puerta de entrada a nuevas oportunidades laborales y educativas, o simplemente una forma de enriquecerse culturalmente. Es por ello que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán ya abrió las inscripciones a sus Cursos de Idiomas organizados por la Secretaría de Gestión Institucional.
Los cursos están abiertos a toda la comunidad: pueden inscribirse estudiantes, docentes, egresados y también personas que no estén vinculadas directamente con la Facultad. Además, se puede elegir entre modalidad presencial o virtual, lo que permite adaptarse mejor a las rutinas y necesidades de cada participante.
Los idiomas disponibles
La propuesta de la Facultad incluye numerosas lenguas extranjeras, con niveles que van desde inicial hasta avanzado.
- Inglés.
- Francés.
- Portugués.
- Italiano.
- Italiano Jurídico (especializado para el ámbito legal)
- Alemán.
- Ruso.
Los cursos tienen una duración de cuatro meses y están organizados por niveles según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), lo que garantiza una progresión académica clara y con objetivos concretos.
La oferta incluye Starter (A1 inicial), Pre Elementary, Elementary, Pre Intermediate, Intermediate y Advanced. También hay opciones en distintos días y franjas horarias ideales para quienes trabajan o estudian.
Algunos ejemplos de cursado:
- Inglés Presencial: martes y jueves de 19 a 20.30 (Starter)
- Inglés Virtual: lunes y miércoles de 20 a 21,30 (Intermediate)
- Italiano Presencial: viernes de 15 a 17.30 (A1 inicial)
- Italiano Virtual: sábados de 10 a 12,30 (A1 avanzado)
La variedad completa de horarios puede encontrarse en el Instagram @derechount
Post Instagram
Precios y descuentos
Uno de los puntos destacados de esta propuesta es el precio. El valor de la inscripción varía entre $ 18.000 y $ 26.000, según el curso. Luego se abonan cuatro cuotas mensuales, con precios diferenciados para estudiantes, egresados, docentes y público en general. Aranceles orientativos:
- Estudiantes FDyCS: desde $ 18.000
- Egresados y docentes FDyCS: desde $ 20.000
- Público general y otras facultades: desde $ 24.000
- Para cursos avanzados: inscripción desde $ 26.000
Además, ofrecen un 10% de descuento por pago total anticipado, lo que representa un ahorro significativo.
Cómo inscribirse
La inscripción ya está abierta y se realiza de forma directa a través del equipo de la Secretaría de Gestión Institucional. Para más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al (381) 517-0823 o enviar un correo electrónico a secretaria.gestion2@derecho.unt.edu.ar
Estudiar idiomas no solo mejora el currículum, también conecta con nuevas culturas, amplía horizontes y prepara para un mundo cada vez más globalizado. Esta es una propuesta concreta, con el respaldo de una facultad pública, abierta y con precios accesibles.