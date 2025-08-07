Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Aprender un idioma puede ser una gran puerta de entrada a nuevas oportunidades laborales y educativas, o simplemente una forma de enriquecerse culturalmente. Es por ello que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán ya abrió las inscripciones a sus Cursos de Idiomas organizados por la Secretaría de Gestión Institucional.