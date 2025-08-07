¿Sabías que un gesto tan simple como aplaudir dentro de tu casa puede tener un profundo impacto en la energía de tu hogar? Aunque para muchos puede parecer una acción sin mayor sentido, el Feng Shui —la milenaria disciplina china que armoniza los espacios— le atribuye un valor simbólico y práctico que sorprende.
Cada vez más personas recurren a esta práctica como parte de sus rituales cotidianos para mejorar la calidad energética de sus ambientes. Pero ¿qué pasa realmente cuando aplaudís en una habitación? ¿Qué tipo de energía se mueve y por qué se recomienda hacerlo en ciertos momentos del día o en lugares específicos de la casa?
¿Para qué sirve aplaudir dentro de la casa, según el Feng Shui?
Según el Feng Shui, el sonido es una de las formas más eficaces para activar y purificar la energía de una casa. Ya sea a través de campanas, cuencos tibetanos o con un par de aplausos bien dirigidos, se puede romper la energía densa que se acumula en esquinas y rincones oscuros del hogar.
El proceso de limpieza comienza con una declaración de intención: decir “Limpio y revitalizo la energía de mi hogar” es suficiente para ponerlo en marcha. Luego, el recorrido debe empezar desde la puerta principal y avanzar en el sentido horario por cada ambiente.
En cada espacio, se hacen sonar campanas en las esquinas o cerca de ventanas y puertas, mientras que los cuencos tibetanos se tocan en el centro del cuarto para que sus vibraciones lo impregnen de energía renovada.
La última etapa consiste en visualizar cómo esa energía pesada se disuelve, dejando lugar a una más brillante y positiva. Este ritual puede repetirse semanalmente o cada vez que el dueño de casa lo considere necesario.
Otro caso en el que los aplausos son especiales
Dentro de la espiritualidad afroamericana y afrocaribeña, el aplauso también tiene un valor y un significado especial. En distintas religiones:
- El sonido del aplauso forma parte de las ceremonias y se usa para llamar o despedir a los orishas o espíritus.
- En algunos contextos, se aplaude tres veces en señal de respeto, cierre ritual o protección.