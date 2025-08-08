El 8 de agosto, conocido como el portal 8/8, es una fecha especial para conectar con energías positivas y manifestar abundancia en distintos ámbitos de la vida. Uno de los rituales más efectivos para aprovechar esta energía es el de canela, especia reconocida por sus propiedades para atraer fortuna, prosperidad y buenos deseos al hogar.
Realizar esta sencilla pero poderosa práctica puede ayudarte a abrir las puertas a nuevas oportunidades y a fortalecer el bienestar en tu espacio personal. La canela es un ingrediente simbólico en muchas tradiciones espirituales. Su aroma y energía pueden transformar la vibración de tu casa en un imán de energías positivas.
Ritual de canela para el portal 8/8: claves para atraer prosperidad y armonía en tu hogar
Para hacer este ritual de la canela, este viernes 8 de agosto 2025, necesitás un puñado de canela, y luego realizar los siguientes pasos:
- Tomar la canela y ponerla en la palma de tu mano.
- Pararte en la puerta de entrada de tu casa.
. Con la puerta cerrada, soplar la canela hacia adentro de tu casa, pensando o diciendo en voz alta un deseo de prosperidad, abundancia y buenas energías para este mes.
La clave está en pensar y visualizar en lo que se quiere atraer y hacerlo con fe. Posteriormente, se deja la canela en el piso durante unas horas, para permitir que su energía actúe. Con el correr del tiempo, se puede barrer o limpiar normalmente.
Propiedades energéticas de la canela: cómo potenciar tu bienestar y atraer buenas vibras
La canela es mucho más que una especia aromática utilizada en la cocina; desde tiempos ancestrales, se la considera un poderoso aliado para equilibrar y elevar la energía en los espacios y en las personas.
Sus propiedades energéticas están vinculadas a la protección, la atracción de prosperidad y el fortalecimiento del campo espiritual. Al quemar canela o usarla en rituales, se crea un ambiente propicio para eliminar energías negativas, abrir caminos y fomentar la abundancia, gracias a su vibración cálida y estimulante.
Además, la canela es un símbolo de purificación y transformación, capaz de ayudar a renovar las energías estancadas y a promover la claridad mental y emocional. Por eso, es común incorporarla en prácticas espirituales para activar la creatividad, la confianza y el bienestar general. Incorporar la canela en tu día a día, ya sea a través de infusiones, sahumerios o rituales, puede ser una forma natural y efectiva de conectar con energías positivas y atraer equilibrio y armonía a tu vida.