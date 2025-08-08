Ritual de canela para el portal 8/8: claves para atraer prosperidad y armonía en tu hogar

Además, la canela es un símbolo de purificación y transformación, capaz de ayudar a renovar las energías estancadas y a promover la claridad mental y emocional. Por eso, es común incorporarla en prácticas espirituales para activar la creatividad, la confianza y el bienestar general. Incorporar la canela en tu día a día, ya sea a través de infusiones, sahumerios o rituales, puede ser una forma natural y efectiva de conectar con energías positivas y atraer equilibrio y armonía a tu vida.