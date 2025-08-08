Netflix estrena en España “Los diamantes de Amberes: el robo del siglo”, el nuevo documental sobre un atraco real y millonario

Si te gustan las películas y documentales de robos reales en Netflix, no puedes perderte “Los diamantes de Amberes: el robo del siglo”, ya disponible en España. Este estreno de agosto revive con todo detalle uno de los mayores atracos de joyas del siglo XXI, ocurrido en Bélgica en 2003, cuando una banda de ladrones italianos logró burlar la seguridad del Centro Mundial de Diamantes de Amberes, uno de los edificios más protegidos del planeta.