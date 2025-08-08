Netflix estrena en España “Los diamantes de Amberes: el robo del siglo”, el nuevo documental sobre un atraco real y millonario

Si te gustan las películas y documentales de robos reales en Netflix, no puedes perderte “Los diamantes de Amberes: el robo del siglo”, ya disponible en España. Este estreno de agosto revive con todo detalle uno de los mayores atracos de joyas del siglo XXI, ocurrido en Bélgica en 2003, cuando una banda de ladrones italianos logró burlar la seguridad del Centro Mundial de Diamantes de Amberes, uno de los edificios más protegidos del planeta.
La historia real detrás del documental de Netflix
Inspirado en el libro “Flawless: The Story of the World’s Greatest Jewel Heist” de Scott Selby, este documental de crímenes reales en Netflix narra cómo Leonardo Notarbartolo y su equipo estudiaron durante meses los sistemas de seguridad de una bóveda considerada impenetrable. Con paciencia, precisión y un plan meticulosamente diseñado, consiguieron hacerse con millones de euros en diamantes y joyas sin ser detectados en el momento.
Cómo cuenta Netflix el robo millonario
Con su título internacional “Stolen: Heist of the Century”, la producción combina entrevistas exclusivas, imágenes de archivo inéditas y reconstrucciones que sumergen al espectador en cada paso del golpe. El documental detalla cómo los ladrones superaron sensores de calor, cámaras de vigilancia y cerraduras de alta seguridad, y muestra la posterior investigación que intentó recuperar el botín.
Por qué ver “Los diamantes de Amberes: el robo del siglo”
Este estreno se posiciona como una de las mejores películas documentales de Netflix sobre robos y atracos históricos, ideal para quienes buscan historias de suspense, ingenio criminal y misterios sin resolver. Además de revivir el momento del robo, también analiza las consecuencias y el impacto que tuvo en la industria de la seguridad de joyas y diamantes.
“Los diamantes de Amberes: el robo del siglo” ya está disponible en el catálogo de documentales de Netflix España 2025, y es una cita obligada para los fans del género true crime y las historias basadas en hechos reales.