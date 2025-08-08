Luna llena de agosto: ¿cuándo será y qué signos sentirán su impacto energético?

La Luna llena de agosto, conocida también como la “Luna del Esturión”, será un fenómeno astronómico que iluminará el cielo nocturno y generará un fuerte impacto energético en diferentes signos del zodíaco. Este evento se caracteriza por potenciar emociones, revelar verdades ocultas y activar cambios importantes en la vida de quienes estén más conectados con su influencia.