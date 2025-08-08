La Luna llena de agosto, conocida también como la “Luna del Esturión”, será un fenómeno astronómico que iluminará el cielo nocturno y generará un fuerte impacto energético en diferentes signos del zodíaco. Este evento se caracteriza por potenciar emociones, revelar verdades ocultas y activar cambios importantes en la vida de quienes estén más conectados con su influencia.
Según los especialistas, ciertos signos sentirán con mayor intensidad los efectos de esta Luna llena y experimentarán transformaciones tanto en el plano personal como en el emocional. Conocer la fecha exacta y los signos más afectados permitirá aprovechar esta energía para impulsar proyectos, resolver conflictos y alcanzar un mayor bienestar durante el mes de agosto.
¿Qué día se podrá contemplar la Luna llena de agosto?
La Luna llena de agosto 2025 tendrá lugar en la noche de este viernes 8 de agosto al sábado 9 de agosto. El momento álgido para contemplarla será a las 01:25 de la madrugada del sábado 9 de agosto (en la noche del viernes al sábado).
Para apreciar la Luna Llena, aunque en teoría no es necesario acudir a sitios con nula contaminación lumínica, nunca está de más desplazarse a lugares con baja contaminación para poder visualizar la Luna en todo su esplendor.
Luna llena de agosto: ¿cuándo será y qué signos sentirán su impacto energético?
Acuario
Con esta luna llena, se iluminan las decisiones y relaciones que has vivido desde enero. Se cierra una etapa y se abre otra, esta vez desde la sinceridad y no desde la obligación. Es un momento crucial para mostrar tu esencia sin máscaras y dejar atrás viejas formas de ser.
Urano en Géminis aviva tu creatividad, impulsándote a compartir tus dones con el mundo. Sin embargo, Mercurio sigue retrógrado en tu sector de pareja, enfrentándose a Plutón, por lo que es necesario mirar con profundidad el área afectiva.
Leo
La luna llena impacta tu casa 7, situando a los vínculos en el centro de la atención, ya sean amorosos, de trabajo o amistad. Bajo esta influencia, se clarifican qué esperas de una relación y qué estás dispuesta a entregar.
Este ciclo puede marcar un cambio hacia formas de relacionarte más conscientes y libres. Mercurio se prepara para retomar su camino directo en tu signo, facilitando una alineación más profunda con tu corazón.
Tauro
Esta lunación pone luz sobre tu casa 10, ligada a tu carrera y posición social, mostrando cambios profundos desde enero. Es probable que te animes a tomar decisiones trascendentales, abandonar estructuras rígidas o expresar una identidad profesional más fiel a quién sos. El reconocimiento llegará cuando te atrevas a innovar y ser auténtico.
Escorpio
La luna llena ocurre en tu casa 4, área que abarca tus raíces, familia y estabilidad emocional. Este momento invita a revisar y cerrar temas del pasado. También es ideal para hacer cambios en tu hogar y renovar energías.
Plutón sigue transitando esta zona, impulsando transformaciones intensas. Observá con atención los patrones heredados que afloren y cuestiona si deseas perpetuarlos.