Diana Mondino habló sobre Milei y la maniobra $LIBRA: “O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto”

Nuevamente, cuando parecía que no ponía en cuestión la afirmación sobre la supuesta “locura” de Milei contenida en la pregunta, Mondino afirmó: “Déjeme dar vuelta la pregunta. Digamos que lo es, como dice, digamos que todo lo que dice todo el mundo es cierto y se dicen cosas mucho más feas sobre él. Digamos que todo eso es cierto. ¿Cambiaría eso las políticas? ¿Cambiaría eso lo que está intentando imaginar? ¿Por qué las personas que han votado por él y por sus ideas y que aún lo apoyan, y que pueden o no en octubre, votarían aún más a favor de esta idea?“.