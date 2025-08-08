Cortaron la ruta 307 a la altura de El Infiernillo debido a la acumulación de hielo en la calzada

El tránsito sobre la ruta 307 fue interrumpido esta madrugada a partir del kilómetro 73, a la altura de El Infiernillo, debido a la cantidad de hielo acumulado en la calzada. La medida se extenderá por tiempo indeterminado.
Personal de las comisarías de Amaicha del Valle y de Colalao del Valle se encuentra apostado en la zona, por recomendación de Vialidad Provincial, que advirtió que las inclemencias del tiempo volvieron intransitable el tramo comprendido entre el km 73 y el 115.
Si bien el camino hasta Tafi del Valle se encuentra habilitado, se recomienda a los conductores transitar tomando los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el camino.
Se espera para el mediodía un nuevo reporte de Vialidad Provincial, que podría rehabilitar el tránsito en el tramo que une las localidades de Tafí del Valle con El Infiernillo.