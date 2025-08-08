 Cortaron la ruta 307 a la altura de El Infiernillo debido a la acumulación de hielo en la calzada
Secciones
SociedadActualidad

Cortaron la ruta 307 a la altura de El Infiernillo debido a la acumulación de hielo en la calzada

La combinación de bajas temperaturas y las precipitaciones acumuladas en las últimas horas volvieron intransitable la zona, a partir del km 73.

HIELO EN LA CALZADA. Vialidad Provincial recomendó interrumpir el paso vehicular en el tramo que une Tafí del Valle y El Infiernillo.
Hace 1 Hs

El tránsito sobre la ruta 307 fue interrumpido esta madrugada a partir del kilómetro 73, a la altura de El Infiernillo, debido a la cantidad de hielo acumulado en la calzada. La medida se extenderá por tiempo indeterminado.

Personal de las comisarías de Amaicha del Valle y de Colalao del Valle se encuentra apostado en la zona, por recomendación de Vialidad Provincial, que advirtió que las inclemencias del tiempo volvieron intransitable el tramo comprendido entre el km 73 y el 115.

Si bien el camino hasta Tafi del Valle se encuentra habilitado, se recomienda a los conductores transitar tomando los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el camino. 

Se espera para el mediodía un nuevo reporte de Vialidad Provincial, que podría rehabilitar el tránsito en el tramo que une las localidades de Tafí del Valle con El Infiernillo. 

Temas Tafí del ValleEl MollarAmaicha del ValleEl InfiernilloColalao del ValleRuta 307
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Durante la madrugada cayó nieve en las zonas altas de Tafí del Valle

Durante la madrugada cayó nieve en las zonas altas de Tafí del Valle

Cuáles son las dos ciudades de Tucumán donde la gente es más feliz, según la Inteligencia Artificial

Cuáles son las dos ciudades de Tucumán donde la gente es más feliz, según la Inteligencia Artificial

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: festival del locro, música, ferias y mucho más

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: festival del locro, música, ferias y mucho más

Con viento y fuego se honró a la Pachamama en el cerro El Pelao

Con viento y fuego se honró a la Pachamama en el cerro El Pelao

Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
2

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
3

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?
4

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación
5

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral
6

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Más Noticias
YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

LA GACETA en Jujuy: silencio, violencia y desapariciones, la trama detrás del presunto asesino serial de Jujuy

LA GACETA en Jujuy: silencio, violencia y desapariciones, la trama detrás del presunto asesino serial de Jujuy

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Comentarios