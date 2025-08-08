 Habilitaron el tránsito sobre la ruta 307: recomiendan circular con precaución debido a la neblina
Secciones
SociedadActualidad

Habilitaron el tránsito sobre la ruta 307: recomiendan circular con precaución debido a la neblina

La combinación de bajas temperaturas y las precipitaciones acumuladas en las últimas horas provocó la interrupción del paso de vehículos durante las primeras 12 horas del día.

HIELO EN LA CALZADA. Vialidad Provincial recomendó interrumpir el paso vehicular en el tramo que une Tafí del Valle y El Infiernillo.
Hace 1 Hs

El tránsito sobre la ruta 307 fue habilitado este mediodía, por lo que ya se puede circular entre las localidades de Tafí del Valle y Amaicha del Valle. De todas formas, recomiendan hacerlo con precaución debido a la escasa visibilidad en el kilómetro 78 y 83.

Personal de las comisarías de Amaicha del Valle y de Colalao del Valle se encargó desde anoche del corte de la ruta, por recomendación de Vialidad Provincial, que advirtió que las inclemencias del tiempo habían vuelto intransitable el tramo comprendido entre el km 73 y el 115.

Este mediodía, la DPV decidió habilitar el tránsito entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle, luego de que comenzará a derretirse parte del hielo que había en la calzada. 

De todas formas, las autoridades aconsejan a los conductores tomar los recaudos necesarios ya que la niebla redujo la visibilidad en la zona, especialmente desde el kilómetro 78 de la ruta 307. 

Temas Tafí del ValleEl MollarAmaicha del ValleEl InfiernilloColalao del ValleRuta 307
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Durante la madrugada cayó nieve en las zonas altas de Tafí del Valle

Durante la madrugada cayó nieve en las zonas altas de Tafí del Valle

Cómo conectarte a una red WiFi desde tu celular sin saber la contraseña

Cómo conectarte a una red WiFi desde tu celular sin saber la contraseña

Goteras, puertas trabadas y ventanas rotas: qué significan los desperfectos en una casa, según el Feng Shui

Goteras, puertas trabadas y ventanas rotas: qué significan los desperfectos en una casa, según el Feng Shui

Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
3

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
4

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto
5

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?
6

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Más Noticias
Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

Quién es el principal sospechoso por la muerte de Diego, el joven hallado en la casa de Cerati

Quién es el principal sospechoso por la muerte de Diego, el joven hallado en la casa de Cerati

Durante la madrugada cayó nieve en las zonas altas de Tafí del Valle

Durante la madrugada cayó nieve en las zonas altas de Tafí del Valle

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental

Comentarios