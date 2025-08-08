¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Con solo 16 años, Matilde se destacó como una joven promesa del automovilismo uruguayo. Su inicio en el karting desde muy pequeña le permitió desarrollar un talento que rompió esquemas para las mujeres en este deporte. En 2024, marcó un hito al convertirse en la primera uruguaya en disputar la final del Campeonato Mundial FIA de Karting en la categoría OK-N, realizado en Inglaterra. Además, ese año compitió en la Copa ROK en Italia, reafirmando su nivel competitivo en Europa.