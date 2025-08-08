El mundo del automovilismo está de luto tras la pérdida de Matilde Itzcovich, una joven de 16 años considerada una de las mayores promesas del karting uruguayo. El año pasado, hizo historia al convertirse en la primera piloto uruguaya en participar en un Mundial de la FIA. Todavía investigan las circunstancias de su muerte y no se brindaron detalles adicionales.
Con solo 16 años, Matilde se destacó como una joven promesa del automovilismo uruguayo. Su inicio en el karting desde muy pequeña le permitió desarrollar un talento que rompió esquemas para las mujeres en este deporte. En 2024, marcó un hito al convertirse en la primera uruguaya en disputar la final del Campeonato Mundial FIA de Karting en la categoría OK-N, realizado en Inglaterra. Además, ese año compitió en la Copa ROK en Italia, reafirmando su nivel competitivo en Europa.
“La Federación Uruguaya de Karting expresa su más hondo pesar por el fallecimiento de Matilde Itzcovich, sentimiento que se extiende a todos quienes integran la familia del karting”, publicó la entidad a través de sus redes sociales. Además, se anunció la suspensión de la quinta fecha del campeonato de karting, que se iba a disputar este fin de semana y en la que Matilde se estaba preparando para correr.
Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años
Matilde alcanzó ese nivel tras mucho trabajo, aunque el amor por el automovilismo venía de familia. Su padre, Mauricio Itzcovich, quien corrió rally de forma intermitente hasta 2023, decidió poner en pausa sus propias metas para acompañar a Matilde y a Manuel, su hermano menor, que también compite en karting.
Se formó en la escuela del expiloto internacional Raúl Bruschi y, tras solo dos clases, se notó su talento innato. En pocos años recorrió kartódromos de Uruguay —donde debutó en El Pinar—, Argentina e Italia, hasta llegar a competir en el Mundial.
Para mantenerse en forma para cada carrera, sacrificó muchas cosas, incluso fiestas de 15 de sus amigas más cercanas. Para Matilde, el karting era más que un hobby: “Si querés ser o hacer algo, luchás para conseguirlo”, declaró a El País en junio de 2024.
Conocida como Maty, no asistía diariamente al colegio de forma presencial, sino que seguía las clases virtualmente por la cantidad de horas de entrenamiento. A pesar de su intensa dedicación al deporte, era una estudiante aplicada que aprendía varios idiomas, entre ellos japonés, y tocaba la guitarra.
Gracias a todos estos logros, Matilde se convirtió en la primera y única mujer uruguaya en integrar la Academia de la FIA hasta hoy.