Luego del accidente, Colapinto dejó en claro que el incidente no lo afectó

Ya lo había dicho antes él mismo: a Franco Colapinto el ciclismo le sirve para relajarse y mantenerse en forma. Y al mundo le es útil para saber, en esta oportunidad, cómo quedó luego del accidente en las pruebas de neumáticos en el autódromo húngaro Hungaroring. Por lo que publicó en su red social de Instagram, es imposible pensar que el incidente le dejó alguna secuela porque posteó un video en el que se lo ve pedaleando enérgicamente.
El piloto de 22 años acompañó el breve clip en el que se lo ve rodando en una ruta ubicada en una montaña, en la cual hay un camino sinuoso. Colapinto acompañó el recorte con varios emojis, en el que se destacan una cara feliz junto al sol.
Los testeos en los que se produjo el accidente formaron parte de las pruebas de Pirelli para los neumáticos de la temporada 2026. Colapinto también tendría algunas jornadas de trabajo en la sede principal de Alpine, en Enstone, Inglaterra. El pilarense manifestó en la previa al Gran Premio de Bélgica que su intención era no tomarse vacaciones con el fin de mejorar su rendimiento en la categoría. Cabe recordar que por reglamento, en las tres semanas de receso no se pueden hacer desarrollos en los autos, salvo las excepciones autorizadas con antelación, como los ensayos que corresponden a Pirelli y que, al ser privados, no deberían trascender los tiempos.
Las próximas dos carreras serán en los circuitos de Zandvoort (Países Bajos), el 31 de agosto, y en Monza (Italia), el 7 de septiembre. Precisamente, en este último fue el circuito en el que debutó oficialmente como piloto de Fórmula 1 en el año 2024, de la mano de Williams.