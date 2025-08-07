Luego del accidente, Colapinto dejó en claro que el incidente no lo afectó

Los testeos en los que se produjo el accidente formaron parte de las pruebas de Pirelli para los neumáticos de la temporada 2026. Colapinto también tendría algunas jornadas de trabajo en la sede principal de Alpine, en Enstone, Inglaterra. El pilarense manifestó en la previa al Gran Premio de Bélgica que su intención era no tomarse vacaciones con el fin de mejorar su rendimiento en la categoría. Cabe recordar que por reglamento, en las tres semanas de receso no se pueden hacer desarrollos en los autos, salvo las excepciones autorizadas con antelación, como los ensayos que corresponden a Pirelli y que, al ser privados, no deberían trascender los tiempos.