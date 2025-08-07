Tristeza en el automovilismo rioplatense: falleció una joven promesa del karting uruguayo

A esa edad en la que la mayoría de las chicas piensa en su fiesta de 15, ella elegía entrenar. No iba a la escuela de manera presencial: seguía sus clases por plataforma porque los entrenamientos le ocupaban muchas horas al día. También estudiaba guitarra e idiomas, aunque su prioridad era el karting. “Si querés ser o hacer algo, luchás para conseguirlo”, dijo en una entrevista con El País, en junio pasado. Su madre, Bettina, la acompañaba en esa forma de pensar y entendía que si se tomaba el automovilismo de manera profesional, los sacrificios eran parte del camino.