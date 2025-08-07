Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Un nuevo refuerzo de aire frío ingresará al país en la segunda mitad de la semana y provocará un marcado descenso térmico en gran parte del territorio. Esta masa polar, de características secas, también alcanzará a Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Por el momento, no hay alertas del Servicio Meteorológico Nacional.
Las temperaturas mínimas registrarán una fuerte caída durante estos días y, en muchas localidades, estarán por debajo de los promedios habituales para esta época del año. El repunte térmico será lento y comenzará recién el fin de semana, según detalla el sitio Meteored.
La falta de humedad será otra particularidad destacada del período: el aporte seco que acompaña esta irrupción fría restringirá de manera significativa las lluvias en todo el país.
¿Qué provincias serán más afectadas por el ingreso de aire polar esta semana?
Desde el jueves y a lo largo del viernes, el avance de aire frío se hará notar con intensidad en el centro y norte del país. El viento proveniente del sur consolidará un escenario de mayor estabilidad y favorecerá un descenso térmico significativo, en especial en las áreas con menor cobertura nubosa.
Esta irrupción polar también alcanzará al norte argentino, generando temperaturas atípicamente bajas para el mes de agosto. El efecto será más marcado en regiones como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe, donde se prevé un aumento de la amplitud térmica, con mañanas frías y tardes levemente templadas.
Durante los próximos días, el panorama se mantendrá prácticamente sin lluvias en todo el país. El predominio de condiciones secas continuará, con algunas excepciones localizadas en áreas cordilleranas. Para el jueves, se prevén lluvias dispersas en sectores de la cordillera de Mendoza y el norte de Neuquén.
Hacia el fin de semana, la rotación del viento hacia el norte traerá un cambio gradual en las condiciones, favoreciendo una tenue recuperación térmica. Sin embargo, los valores seguirán siendo moderados y la estabilidad atmosférica persistirá, con baja humedad y ausencia de precipitaciones.