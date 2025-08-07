Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Julieta Prandi rompió el silencio judicial en la primera audiencia del juicio contra su ex marido, Claudio Contardi, a quien denunció por abuso sexual con acceso carnal agravado, violencia de género y maltrato psicológico. El martes, la actriz y conductora declaró a puertas cerradas ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 12, donde relató los episodios más oscuros de su vida: “Si me mataba, me hacía un favor”, expresó entre lágrimas.
Contardi, empresario gastronómico y padre de los hijos de Prandi, enfrenta cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima, con hechos reiterados”, según consta en la causa que se tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 2 de Zárate-Campana. Actualmente, cumple prisión domiciliaria. Su defensa está a cargo del abogado Juan Carlos García Dietze, mientras que Julieta cuenta con el respaldo del estudio de Fernando Burlando.
Durante su declaración, Julieta pidió que su ex marido no estuviera presente en la sala. Según reveló el periodista Mauro Zeta en “Intrusos” (América), su testimonio fue profundamente conmovedor y marcado por el dolor. “Cuando estaba durmiendo, me agarraba del cuello, se ponía atrás y me decía barbaridades”, recordó Prandi ante los jueces.
Además, la denunciante sostuvo que el hombre “ejercía un control absoluto” sobre ella, según Infobae. Lo graficó en episodios donde la llevaba y traía hasta el trabajo sin permitirle estar sola, le hacía “cambiar el número de celular” o la “dejaba incomunicada”. “Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, expresó Prandi, quien reconoció además que los abusos se prolongaron durante varios años porque “sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.
Prandi denunció por primera vez a Contardi en 2019. En aquel entonces, lo acusó de estafarla durante su primer embarazo y de manipularla para quitarle su patrimonio. Con el paso del tiempo, sus declaraciones públicas revelaron un entramado de violencia física, psicológica, económica y emocional. “Mi casa era una jaula. Me decía: ‘Estás vieja’, ‘No servís para nada’, ‘Si fueses hombre no te dejaba un hueso sano’, ‘No vas a cumplir años, vas a recibir una corona’”, declaró en entrevistas pasadas, muchas de las cuales fueron incorporadas como antecedentes en el expediente judicial.
La lucha por los hijos
En 2021, la Justicia le otorgó a Prandi la tenencia completa de sus hijos, Mateo y Rocco, y suspendió el régimen de visitas del padre. Según se supo, Contardi no mantiene vínculo con ellos desde hace años. “Tuve que vivir un montón de batallas, incluso la personal, que está en la vía penal”, dijo la conductora en una entrevista a La Nación en 2024.
Además, denunció que aún no logró recuperar sus bienes, entre ellos una vivienda que sigue en manos de su ex pareja, quien tampoco paga cuota alimentaria desde hace cinco años.
La huida
En una entrevista en el podcast “La Cruda” de Migue Granados, Prandi relató cómo planeó su escape. “Cuando vi miedo en los ojos de mi hijo mayor, me vi reflejada. No podía permitir que eso le sucediera también a él. Ahí empecé a planear mi huida”, confesó. Según relató, su situación emocional era límite: “No tenía fuerza ni para hacerle el desayuno a mis hijos. Hay un momento en que hay que tomar una decisión. Muchas mujeres se quitan la vida o el tipo las mata. Yo decidí salir por ellos”.
Qué dijo Contardi
En la primera audiencia Contardi declaró ante el Tribunal de Campana y negó los hechos que se le imputan. “Nunca pensé estar acá. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida. Siempre fueron consentidas”, afirmó. Aseguró que nunca habló mal de la madre de sus hijos: “No es ni una perversa, ni una mala mujer, ni una mala madre. Yo no digo que Julieta sea perversa o mala, digo que miente”.
Negó todas las acusaciones y sostuvo que se trata de una falsa denuncia vinculada a la disputa legal por la tenencia de los menores. A través de su defensa, acusó a su ex pareja de montar una estrategia judicial.
Se espera que durante las próximas semanas declaren varios testigos clave. “Yo decidí hablar porque sé que hay muchas mujeres que viven lo mismo y no se animan”, afirmó Prandi, quien criticó la lentitud de la Justicia y las dificultades que enfrentó desde que presentó la denuncia. La modelo declaró que no ve a Contardi desde el 14 de febrero de 2019, día en que se fue de su casa, y solicitó medidas para evitar el contacto visual durante el juicio, como la instalación de un biombo o la permanencia en una sala contigua. Expresó también su preocupación por su seguridad y la de sus hijos, y anticipó que solicitará una orden perimetral.
Prandi aprovechó la oportunidad para destacar el rol de su actual pareja, Emanuel Ortega, como figura paterna para sus hijos: “El padre de mis hijos no es el que pone la semilla, sino el que vela por tu bienestar, que te cuida, te ama y te protege... por eso el padre hoy es Emanuel...”, resaltó.