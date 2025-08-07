Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Se espera que durante las próximas semanas declaren varios testigos clave. “Yo decidí hablar porque sé que hay muchas mujeres que viven lo mismo y no se animan”, afirmó Prandi, quien criticó la lentitud de la Justicia y las dificultades que enfrentó desde que presentó la denuncia. La modelo declaró que no ve a Contardi desde el 14 de febrero de 2019, día en que se fue de su casa, y solicitó medidas para evitar el contacto visual durante el juicio, como la instalación de un biombo o la permanencia en una sala contigua. Expresó también su preocupación por su seguridad y la de sus hijos, y anticipó que solicitará una orden perimetral.