A 10 años del Código Civil: presentaron el libro “El ambiente en clave constitucional”

La última jornada: conferencia de Kemelmajer de Carlucci

Las jornadas por los 10 años de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación culminarán hoy con una serie de charlas que se llevarán adelante en el Hotel Catalinas Park. Las jornadas son por presididas por el vocal de la Corte, Daniel Oscar Posse y por Adela María Seguí, presidente y directora académica de la Escuela Judicial del CAM, respectivamente. Hoy, desde las 9, habrá un taller transversal e interinstitucional sobre autonomía de niños, niñas y adolescentes, Derechos reales y Derecho Registral y Familia y Sucesiones, entre otros. A las 19 será el cierre con la conferencia de la profesora Aída Kemelmajer de Carlucci.



