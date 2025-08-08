 A 10 años del Código Civil: presentaron el libro “El ambiente en clave constitucional”
A 10 años del Código Civil: presentaron el libro “El ambiente en clave constitucional”
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 4 Hs

Ante una muy buena cantidad de público y en el marco de las Jornadas Nacionales por los 10 años del Código Civil y Comercial se presentó el libro “El ambiente en clave constitucional” de la doctora Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. La presentación estuvo a cargo de los doctores Néstor Cafferatta, Gonzalo Sozzo, Aída Kemelmajer de Carlucci y Pablo Lorenzetti.

A lo largo de sus casi 300 páginas, la obra de Sbdar aborda diferentes temáticas de interés y actualidad en el marco del Derecho Ambiental.

Visiblemente emocionada, Sbdar agradeció la presencia de sus colegas de la Corte y del resto de los magistrados y funcionarios que se hicieron presentes, así como de quienes presentaron uno a uno la obra. Explicó que la obra remarca la importancia de darle identidad al derecho ambiental a partir de la Constitución, la norma más valiosa que tenemos. Y remarcó que los seres humanos somos el ambiente también, con nuestras relaciones en sociedad. “Es un derecho que debemos cuidar”, afirmó.

Kemalmajer hizo un análisis de la obra, valorando el análisis que hizo la autora, y remarcó la importancia también de una visión con perspectiva de género.

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Gonzalo Sozzo, remarcó la importancia de los amparos colectivos en casos ambientales, y aseguró que la obra es un trabajo remarcable. Lorenzetti explicó que el libro tiene un paradigma, “algo que es clave en este tipo de obras” y destacó que Sbdar asegura que es necesaria y urgente una revolución mental, “una idea que nos debe impulsar a todos”. En el mismo sentido se expresó Cafferatta quien, además de expresar un sentimiento de amistad y admiración hacia la autora, remarcó la importancia de la publicación, sobre todo en momentos donde defender el derecho ambiental se ha vuelto tan importante.

Previamente la vocal de la Corte había participado del panel Derecho Ambiental, donde se había abordado la importancia de esta rama desde todo punto de vista.

La última jornada: conferencia de Kemelmajer de Carlucci

Las jornadas por los 10 años de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación culminarán hoy con una serie de charlas que se llevarán adelante en el Hotel Catalinas Park. Las jornadas son  por  presididas por el vocal de la Corte, Daniel Oscar Posse y por Adela María Seguí, presidente y directora académica de la Escuela Judicial del CAM, respectivamente. Hoy, desde las 9, habrá un taller transversal e interinstitucional sobre autonomía de niños, niñas y adolescentes, Derechos reales y Derecho Registral y Familia y Sucesiones, entre otros. A las 19 será el cierre con la conferencia de la profesora Aída Kemelmajer de Carlucci.

Temas TucumánCorte Suprema de Justicia de TucumánDaniel PosseClaudia SbdarAdela Seguí
