 Los Números de Oro de LA GACETA del 8 de agosto de 2025
Secciones
Números de Oro

Los Números de Oro de LA GACETA del 8 de agosto de 2025
Hace 8 Hs
Esta nota es de acceso libre.
Temas FranciaYerba BuenaNúmeros de Oro de LA GACETAWhatsAppEstados UnidosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Con una Beca Fulbright, cuatro teachers tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.
1

Con una Beca Fulbright, cuatro "teachers" tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.

Diseñá tu primer chatbot con el curso gratuito de IA que dictan en Yerba Buena
2

Diseñá tu primer chatbot con el curso gratuito de IA que dictan en Yerba Buena

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT
3

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana
4

Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana

La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel
5

La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel

6

Cartas de lectores por el 113 aniversario de LA GACETA

Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El posparto que nadie quiere mirar

El posparto que nadie quiere mirar

Estreno de cine: “Otro viernes de locos”: resurgir de un clásico, 22 años después

Estreno de cine: “Otro viernes de locos”: resurgir de un clásico, 22 años después

Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Estreno de cine: una animación llena de color

Estreno de cine: una animación llena de color

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

In memoriam: adiós a Horacio Galiana

In memoriam: adiós a Horacio Galiana

Comentarios